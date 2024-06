Le Casco Viejo de Panama City, hébergement chic et gastronomie choc

Vous recherchez une escapade urbaine qui allie histoire, culture et gastronomie ? Ne cherchez pas plus loin, le Casco Viejo à Panama City est l'endroit idéal pour une expérience enrichissante et mémorable.



Niché au cœur de la capitale panaméenne, le Casco Viejo est un quartier historique classé au patrimoine mondial de l'UNESCO, où l'histoire coloniale rencontre la vie moderne. Avec ses rues pavées, ses bâtiments colorés et son ambiance bohème, ce quartier pittoresque est le reflet de la riche diversité culturelle du Panama.

Rédigé par Gael LEJAY le Lundi 3 Juin 2024

