La plus haute chute d'eau du monde est à nouveau accessible !

La réponse est oui ! Depuis quelques années on assiste à une nette amélioration de la sécurité sur une grande partie du pays et tout particulièrement sur la capitale et les principales zones touristiques. Il est important de souligner que, seulement accessibles par avion, les 2 régions les plus emblématiques du Venezuela, à savoir Canaima et Los Roques, n'ont jamais souffert d'une quelconque insécurité.

Le delta de l'Orénoque, Margarita, Los Llanos, Merida, Choroni, Morrocoy et Margarita sont des régions elles aussi à nouveau accessibles.



Bien entendu, des années sans fréquentation touristique ont laissée des séquelles, non pas sur les paysages qui sont toujours aussi magnifiques, ni sur les Vénézuéliens qui sont encore plus accueillants mais sur la logistique et les transports. Pas facile de se débrouiller tout seul pour se rendre à Canaima ou à Los Roques... Pas recommandé non plus si vous êtes à cheval sur votre confiture de fraise le matin et votre spritz à l’apéro. Si vous êtes accro à la 5G non plus...

Par contre si vous rêvez de découvrir une nature époustouflante encore presque vierge, et surtout encore très peu fréquentée, de vous laisser surprendre par la résilience et la joie de vivre des vénézuéliens, alors le Venezuela, Canaima et le Salto Angel vous attendent.