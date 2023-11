Quito, les dix lieux incontournables à visiter Organisez votre séjour

Histoire de Quito capitale de l'Équateur, est une ville d'une richesse historique et culturelle exceptionnelle, ancrée dans une histoire qui remonte à des millénaires avant notre ère. Nichée au cœur de la Cordillère des Andes, à une altitude de 2 850 mètres au dessus du niveau de la mer, elle est non seulement la deuxième plus haute capitale du monde, mais aussi l'une des mieux préservées d'Amérique du Sud, reconnue par l'UNESCO comme site du patrimoine mondial.



Les origines de Quito remontent à l'époque précolombienne, où la région était habitée par les tribus Quitu, qui donnaient leur nom à la ville. Ces peuples autochtones vivaient dans la région bien avant l'arrivée des Incas au XVe siècle. L'arrivée des Incas a marqué un tournant significatif dans l'histoire de Quito. Ils ont introduit de nouvelles techniques de construction, de nouvelles formes d'art et d'architecture, et ont élargi l'empreinte urbaine de la ville. L'influence inca est encore visible aujourd'hui dans les ruines de la ville, notamment au site archéologique de Rumicucho.



La période coloniale a commencé avec l'arrivée des conquistadors espagnols au XVIe siècle. En 1533, Sebastián de Benalcázar conquit la ville qui fut officiellement fondée en tant que ville espagnole en 1534. Cette période a vu la construction de nombreux édifices religieux et publics dans le style baroque colonial, qui sont encore des éléments caractéristiques de la ville. Parmi ces bâtiments, la Cathédrale de Quito et l'église de la Compagnie de Jésus sont des exemples remarquables de cette architecture.



Le 10 août 1809, la lutte pour l'indépendance contre la domination espagnole dans la région. En 1822, après plusieurs années de luttes et de conflits, Antonio José de Sucre, l'un des généraux de Simón Bolívar, a remporté la bataille de Pichincha, aboutissant à la libération de Quito et à son intégration dans la Grande Colombie.



Au XIXe et au début du XXe siècle, Quito a connu une période de croissance et de modernisation, tout en préservant son patrimoine historique. L'architecture de la ville a été enrichie par l'ajout de styles néoclassiques et éclectiques. En 1978, Quito a été l'une des premières villes au monde à être déclarée site du patrimoine mondial de l'UNESCO, en reconnaissance de son centre historique exceptionnellement bien préservé.



La ville contemporain est un mélange fascinant de l'ancien et du nouveau. La ville est un centre culturel et politique vital, abritant de nombreux musées, galeries d'art, et institutions éducatives. La vie quotidienne dans ses rues animées reflète un mélange de traditions indigènes et d'influences coloniales espagnoles, le tout dans un cadre urbain moderne.



En résumé, l'histoire de Quito est un témoignage vivant de la richesse culturelle et historique de l'Amérique du Sud. De ses racines précolombiennes à son importance actuelle en tant que capitale de l'Équateur, Quito représente un fascinant mélange d'histoire, d'art, de culture et de tradition, ancré dans un paysage naturel à couper le souffle.

Top 10 des incontournables de Quito



1. Plaza de la Independencia

La Plaza de la Independencia, aussi connue sous le nom de Plaza Grande, est le centre historique de Quito. Située au centre du vieux Quito, elle est bordée par des édifices emblématiques tels que le Palais présidentiel, la Cathédrale Métropolitaine, le Palais municipal, et l'Archevêché. Cette place historique a été le théâtre de moments clés dans l'histoire de l'Équateur, notamment le premier cri d'indépendance en 1809. Aujourd'hui, elle reste un lieu de rassemblement populaire, riche en histoire et en culture, où se mêlent habitants, touristes, artistes de rue et vendeurs ambulants, reflétant la vie animée de la capitale.



2. Église de San Francisco

L'Église de San Francisco, surnommée "El Escorial del Nuevo Mundo", est un monument emblématique, combinant une richesse historique, architecturale et culturelle. Construite au XVIe siècle, elle est l'une des plus anciennes églises de la ville et représente un exemple remarquable de l'architecture baroque en Amérique du Sud. L'église, avec son couvent adjacent, occupe près de deux hectares, la rendant l'un des complexes religieux les plus vastes du continent. À l'intérieur, elle abrite des œuvres d'art exquises, dont des sculptures et des peintures de l'École de Quito. San Francisco est plus qu'un lieu de culte, c'est un symbole vivant de l'histoire et de la tradition culturelle équatorienne.



3. Le Panecillo et la Virgen alada de Quito

La Virgen Alada de Quito, également connue sous le nom de la Virgen del Panecillo, est une statue monumentale de la Vierge Marie située au sommet de la colline du Panecillo. Visible de presque toute la ville, cette statue impressionnante, inaugurée en 1976, est l'œuvre de l'artiste espagnol Agustín de la Herrán Matorras. La Virgen Alada se distingue par son style unique : elle combine des éléments traditionnels de la Vierge Marie avec des ailes d'ange, inspirées des représentations de la "Danse de la Mort" de Quito. La statue, en aluminium, mesure 45 mètres de haut, la rendant l'une des plus grandes représentations de la Vierge Marie dans le monde. Elle est devenue un symbole emblématique de Quito, attirant des visiteurs et offrant une vue panoramique spectaculaire sur la ville.



4. Mitad del Mundo

À seulement 30 km du centre de Quito, la Mitad del Mundo est un site touristique et culturel célèbre marquant l'emplacement approximatif de la ligne de l'équateur. Ce complexe, érigé pour célébrer le point où la latitude est de 0°, est connu pour son monument emblématique, une pyramide avec un globe en son sommet. Inauguré en 1936, le monument célèbre l'expédition géodésique française du XVIIIe siècle qui a contribué à confirmer la forme de la Terre. Le site comprend également un musée ethnographique présentant la culture et l'histoire des peuples indigènes équatoriens. La Mitad del Mundo est un lieu populaire où les visiteurs peuvent littéralement se tenir dans les deux hémisphères à la fois, symbolisant un pont entre les mondes et une fascination pour la géographie et la science.



5. Place et église de Santo Domingo

La Place et l'Église de Santo Domingo constituent un autre ensemble historique et culturel important de la ville. La place, un espace ouvert et animé, est encadrée par l'imposante église et d'autres bâtiments historiques. L'Église de Santo Domingo, fondée au début du XVIIe siècle, est un exemple magnifique de l'architecture baroque coloniale, avec sa façade richement décorée et ses tours imposantes. À l'intérieur, l'église abrite des autels ornés, des sculptures, et des œuvres d'art de l'École de Quito, reflétant un mélange unique d'influences artistiques européennes et indigènes. Cette église et sa place sont des témoins de l'histoire religieuse et sociale de Quito, un lieu où se mêlent la dévotion, l'art et la vie quotidienne de la capitale équatorienne.



6. La Capilla del Hombre

La Capilla del Hombre ("La Chapelle de l'Homme") est un musée et un espace culturel dédié à l'humanité latino-américaine. Conçue par l'artiste équatorien Oswaldo Guayasamín, cette structure architecturale unique a été inaugurée en 2002, après la mort de Guayasamín. La Capilla del Hombre est un hommage à l'histoire, à la souffrance et à la résilience des peuples indigènes et métis d'Amérique Latine. Le bâtiment, de forme circulaire et avec un dôme impressionnant, abrite des œuvres d'art majeures de Guayasamín, reflétant des thèmes de la justice sociale, de la souffrance et de l'espoir. C'est un lieu de réflexion et d'inspiration, offrant une perspective profonde sur l'identité et l'histoire latino-américaines. La Capilla del Hombre est plus qu'un musée, c'est un sanctuaire dédié à l'esprit humain et à ses luttes inlassables pour la dignité et l'harmonie.



7. La Ronda

La Ronda, une rue historique emblématique de la ville, est un joyau du centre historique, réputée pour son atmosphère bohème et son architecture coloniale. Ancienne et pittoresque, cette ruelle étroite est bordée de maisons colorées avec des balcons en bois. De jour, elle est un centre d'artisanat et de culture, tandis que la nuit, elle s'anime de musique, de cafés, et de restaurants. La Ronda est un lieu de rencontre culturel, offrant une expérience authentique du patrimoine de Quito, mêlant histoire, art, musique et cuisine traditionnelle équatorienne, et capturant l'essence de la vie urbaine historique et contemporaine de la ville.



8. La Basílica del Voto Nacional

La Basilique du Vœu National (Basilica del Voto Nacional) est l'un des exemples les plus remarquables de l'architecture néogothique en Amérique du Sud. Construite en hommage au cœur religieux du pays, elle est souvent comparée aux grandes cathédrales européennes pour son design grandiose. Inaugurée au XXe siècle, elle reste techniquement inachevée, une tradition locale suggérant que la fin de la construction pourrait coïncider avec la fin du monde. Cette basilique massive, avec ses flèches imposantes et ses vitraux détaillés, domine le paysage urbain de Quito. Elle est célèbre pour ses gargouilles uniques en forme d'animaux endémiques de l'Équateur, une fusion créative du style gothique avec des éléments locaux. La Basilique du Vœu National n'est pas seulement un lieu de culte, elle est un symbole de l'identité nationale et un point de repère incontournable pour les visiteurs de la ville.



9. Quartier de La Floresta

Le quartier de La Floresta est connu pour son ambiance artistique et son esprit communautaire. Ce quartier résidentiel, mélangeant l'ancien et le moderne, est devenu un centre de créativité et de culture urbaine. Ses rues sont bordées de maisons traditionnelles, de galeries d'art, de théâtres indépendants, de cafés, et de restaurants proposant une cuisine locale et internationale. La Floresta est également réputée pour son street art coloré, qui ajoute une touche vibrante à son paysage urbain. Le quartier accueille régulièrement des marchés d'artisans et des festivals culturels, reflétant la diversité et le dynamisme de Quito. La Floresta est un lieu de rencontre pour les artistes, les étudiants, et les familles, offrant un aperçu unique de la vie urbaine contemporaine à Quito.



10. Téléphérique

Le téléphérique de Quito est l'une des activités incontournables de la ville. Profitez de la vue panoramique depuis le sommet du Cruz Loma et partez à l'aventure sur les sentiers du volcan Pichincha.



Quito, inscrite au Patrimoine Culturel de l'Humanité, est une ville riche en histoire, en culture et en beauté naturelle. Ne manquez pas l'occasion de découvrir toutes ses merveilles lors de votre prochain voyage en Équateur.

Quelle est la particularité de la ville de Quito ? Compañía de Jesús de Quito, souvent simplement appelée la Compañía, est l'une des églises les plus remarquables et historiquement significatives de Quito, en Équateur. Ce chef-d'œuvre architectural est un exemple éminent de l'art baroque dans les Amériques et constitue un point de repère majeur dans le centre historique de la ville, qui est lui-même un



L'intérieur de l'église est renommé pour sa somptueuse décoration. Les murs, les plafonds et les autels sont couverts de feuilles d'or, et l'église abrite une impressionnante collection d'art religieux baroque.

Comment s’appellent les habitants de Quito ? En français, les habitants de Quito sont appelés les Quiténiens et les Quiténiennes. En espagnol (la langue parlée en Équateur), ces habitants sont appelés les Quiteños et les Quiteñas.



