Lourdes : inspirante et spirituelle en diable !

Le château fort en plein cœur du centre-ville domine Lourdes, et offre un panorama à couper le souffle sur le Sanctuaire et les Pyrénées.Le Château, classé Monument Historique, abrite le Musée Pyrénéen d'arts et de traditions populaires ainsi qu'un jardin botanique, une merveille à découvrir !En téléchargeant, le château-fort se dévoilera différemment, à travers son architecture, ses légendes et le récit des habitants. Un moyen ludique pour les jeunes de découvrir le patrimoine avec un regard contemporain.Le Pic du Jer est connu pour son funiculaire centenaire, l'un des deux plus anciens de France. Un trésor d'histoire, de sa gare de départ, toujours à l'identique aujourd'hui, à sa montée par un système de balancier avec la cabine descendante.En haut, un magnifique point de vue sur Lourdes et les Pyrénées environnantes mais aussi une grotte, témoin de la formation de la chaîne des Pyrénées avec ses failles et concrétions.Une des plus hautes grottes aménagées de France. Le restaurant, le Haut de Lourdes, permet de se restaurer avec des plats locaux, en profitant d'une vue sublime sur la ville.