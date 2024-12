Marriott inaugure son tout premier hôtel au Sénégal : une expérience unique à Diamniadio

Le Courtyard by Marriott Dakar Diamniadio, situé dans un hub économique clé, propose une offre complète et moderne pour les visiteurs locaux et internationaux. Les 134 chambres et suites de l’hôtel sont pensées pour le confort et la fonctionnalité, avec une connexion Wi-Fi haut débit et des espaces de travail flexibles, répondant aux attentes des voyageurs d’affaires.



Côté restauration, l’hôtel met en avant les saveurs locales avec son bar Gainde, idéal pour des collations légères, et son restaurant Laurier, qui propose un buffet varié mêlant cuisine sénégalaise et internationale. Les clients peuvent également profiter d’une salle de sport Technogym ouverte 24h/24 et d’une piscine extérieure pour se détendre après une journée de travail ou d’exploration.



Pour les événements, le Courtyard by Marriott Dakar Diamniadio offre 500 m² d’espaces polyvalents, entièrement équipés pour des séminaires, conférences ou événements sociaux.



Cet atout renforce son attractivité auprès des professionnels fréquentant le parc industriel de Diamniadio et le CICAD.