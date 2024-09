Air Sénégal : quel avenir pour la compagnie ?

La réalité du secteur du transport aérien africain est telle que nous avons tous des difficultés lorsque nous voyageons en Afrique à cause des coûts des vols très élevés, des détours par plusieurs pays et des escales de longues heures.



Nous devons donc trouver de très bonnes solutions pour faciliter la mobilité en Afrique,

Dans certaines parties du monde, les compagnies aériennes régionales locales ont continuellement échoué, ce qui a conduit le marché à devenir trop dépendant des compagnies aériennes étrangères qui n'ont pas de véritable investissement stratégique sur le marché, et peuvent à tout moment partir vers d'autres destinations apparemment plus attractives.



Les Caraïbes sont un exemple classique de la façon dont la dépendance à l'égard des compagnies aériennes non domiciliées peut créer une incertitude permanente sur le marché pour les communautés locales,

Les difficultés de la compagnie sont aussi à mettre en exergue d'un contexte peu favorable à son développement." a commenté Malick Ndiaye, le ministre des Infrastructures et des Transports terrestres et aériens du Sénégal, pour justifier la situation.Il existe de nombreuses défaillances de desserte entre les grandes villes africaines, pour des raisons historiques, liées au manque de libéralisation, à la taille des avions et à des tarifs aériens compétitifs.En 2024, les principales capitales commerciales du continent sont desservies par un stop à Paris, Madrid, Londres ou encore Dubaï." explique un article de l'entreprise spécialiste dans le traitement des données du secteur de l'aérien.Des compagnies africaines qui doivent maintenant faire face aussi à la concurrence des low cost européennes...