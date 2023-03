Corsair relance sa desserte vers Madagascar

Depuis Paris-Orly :

Tous les mardi et vendredi, à partir du 27 juin 2023, puis tous les lundi et vendredi à partir du 9 octobre 2023.

Horaires (heures locales) :

- Départ de Paris-Orly à 21h20

- Arrivée à Antananarivo à 13h20 (J+1)



Depuis Antananarivo :

Tous les mercredi et samedi, à partir du 28 juin 2023, puis tous les mardi et samedi à partir du 10 octobre 2023.

Horaires (heures locales) :

- Départ d’Antananarivo à 17h00

- Arrivée à Paris-Orly à 7h25 (J+1)



Tarifs

- Paris-Orly / Antananarivo - prix à partir de 873 € TTC/personne AR (avec un bagage en soute)

- La Réunion / Antananarivo - prix à partir de 436 € TTC/personne AR (avec un bagage en soute)