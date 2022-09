Corsair : quel programme de vols pour l'hiver 2022 - 2023 ?

Vers l’océan Indien, Corsair poursuit les liaisons au départ de Lyon et Marseille avec jusqu’à 2 vols par semaine. Ce programme est ensuite complété par les destinations traditionnelles de la compagnie aérienne.



Dans l’océan Indien, jusqu’à 12 fréquences seront prévues par semaine au départ de Paris-Orly pour La Réunion et 4 fréquences vers Mayotte, via La Réunion.



Sur l'Ile Maurice, Corsair renforce son programme avec 6 vols par semaine à partir de fin octobre 2022 pour la saison hiver, avec jusqu’à 4 vols directs depuis Paris Orly et 2 vols au départ de la province (Lyon/Marseille).