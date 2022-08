Corsair poursuit le renouvellement de sa flotte

Située à l'avant, juste derrière la classe Business, elle possède des sièges ergonomiques et un grand espace pour étendre les jambes.

• Sièges dotés de reposes jambes et reposes pieds et de têtières ajustables en cuir

• Taille de l’écran LCD qui est de 13,3’’ dotés de prise USB (High power port, capacité de chargement de 10W (2A @ 5V)

• Une cabine privative de trois rangées situées à l’avant de l’appareil pour plus de calme et un débarquement prioritaire

L’assise s’avance lorsque l’on incline le siège et se soulève pour donner une position avec effet relaxant et confortable…