Marietton Développement ira à l'étranger "en septembre 2025" 🔑

Et Christian Sabbagh de paraphraser Edouard Baer dans le film Astérix et Obélix Mission Cléopâtre.



" Il n’y a pas de bon ou de mauvais moment, il y a des rencontres.



La formule est amusante, mais elle est vraie, surtout pour les entrepreneurs. Quand nous rachetons, nous nous demandons si la personne pourra déployer et développer sa société, au sein du groupe.



Si elle se sentira assez à l'aise pour créer des synergies. Quand la réponse est positive, alors il faut passer à l'action, " affirme le fondateur d'Orchestra.



Un point de bascule que nous a aussi partagé Bruno Berrebi.



Le patron de Premium Travel nous avait partagé le fait que Laurent Abtibol lui avait affirmé qu'il ne rachetait pas l'entreprise, mais le dirigeant. Il est la clé du succès passé et à venir.



" Lorsque je le rencontre, s’il me dit qu'il quittera l'entreprise une fois le rachat validé, alors je passe à un autre dossier. Je n'en veux pas, car je ne sais pas gérer son entreprise, ni faire son métier.



Ce matin, j'ai vu quelqu’un dans les allées du salon, je suis sûr que dans un an je rachète son entreprise, " lance non sans rire le serial acheteur.



Pour lui, au moment de finaliser le deal, l'entrepreneur doit être fière et heureux. C'est un gage de réussite de la transaction, mais pas le seul. Il oblige le professionnel à réinvestir 30% de la somme touchée dans la holding pour l'intéresser à la destinée de l'entreprise.



Une astuce qui permet de les conserver concernés, puisqu'ils sont incentivés sur la réussite du groupe.