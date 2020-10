Destination Provence Agence réceptive en Auvergne-Rhône-Alpes

Direction Valence là où le sud commence avec votre agence réceptive Destination Provence !

Agnès et Julien tous les deux natifs de la Drôme et de l’Ardèche, vos EXPERTS de la destination et du Sud-Est de la France.

Animés par la passion du tourisme depuis plus de 25 ans, notre écoute est active pour vous conseiller le séjour qui vous ressemble alliant activités incontournables et originales.

Notre expérience dans l’organisation, notre réseau de prestataires riche et diversifié vous garantiront un séjour clé en main, unique qui marquera de façon indélébile la singularité de notre région.



Rédigé par l'annuaire Partez en France le Mardi 6 Octobre 2020

Dénomination :

Destination Provence



Date de création :

2008



Garantie :

Atradius Levallois Perret.



Immatriculation :

IM 026 1000 10



Julien Liotaud est le fondateur, il a crée en 2008 l’agence réceptive indépendante Destination Provence, soucieux de partager sa passion des découvertes entre Drôme Provençale, Ardèche, Lubéron, Gard, Alpes de Haute Provence et jusqu’aux rivages de la Méditerranée.



En 2014, Agnès Vallon rejoint l’agence. Nourrie de 20 ans d’expérience au sein du voyagiste Nouvelles Frontières TUI, elle décide de donner un nouveau souffle à son métier. « Et si le voyage commençait seulement à une centaine de kilomètres autour de chez soi » !



L’or n’est plus au bout du monde mais au cœur de nos régions en FRANCE !



La collaboration nait afin de continuer à développer un portefeuille de clients nationaux et internationaux tout en développant un réseau de prestataires de confiance. L’objectif commun, garantir des prestations de services de qualité en élaborant des séjours originaux alliant la découverte de notre patrimoine naturel, culturel, œnologique et gastronomique.



Aujourd’hui, si la passion du tourisme est le moteur qui anime l’équipe, au fil des années, l’expertise métier et le savoir-faire ont consolidé les prestations de services de l’agence Destination Provence.



• Parce que nous sommes des experts d’un territoire, le Sud-Est de la France et en particulier la Drôme et l’Ardèche.



Notre agence est implantée à Valence au cœur de la Vallée du Rhône, entre Lyon et Avignon, sur la route du Sud de la France. Dans un périmètre de 200 kilomètres, ce territoire est un concentré de diversité.

Une variété extraordinaire de paysages adaptée à la découverte et à la pratique d’activités « outdoor »,

Une architecture de plus de 2000 ans d’histoire,

Un soleil généreux propice à la viniculture, l’arboriculture fruitière, la culture maraîchère, les herbes aromatiques et l’or bleu de la Provence : la lavande.

Cette diversité inonde nos marchés locaux et inspire nos petits et grands chefs, vignerons, artisans, des femmes et des hommes dont le dénominateur commun est la PASSION pour leur région.



• Parce que nous sommes des experts dans l’organisation des séjours pour les groupes à partir de 8 personnes. Même si nos groupes sont à taille humaine, en moyenne 35 personnes, ils ont des origines très variées : français, étrangers, associations, amicales, entreprises, familles, amis, nous élaborons avec le plus grand soin et dans les moindres détails le programme clé en mains pour nos clients.



• Parce que notre équipe est dynamique et réactive, nous répondons à toutes les demandes sous 24 heures en français ou en anglais et restons joignables pendant toute la durée de votre séjour.



• Parce que nous sommes adaptables en faisant le choix de conserver une petite structure, nous faisons de facto le choix de maitriser la communication claire et rapide entre nos clients, l’équipe et nos prestataires.



• Parce que nous sommes curieux et passionnés. Depuis 12 ans, nous n’avons jamais cessé de consolider et enrichir notre réseau de prestataires afin d’offrir des programmes répondant parfaitement aux cahiers des charges et à la diversité de notre clientèle.



Notre expertise ? Trouver LE prestataire adéquat et garantir des prestations de service de qualité.



Notre objectif ? Organiser le programme qui vous ressemble avec la signature « by Destination Provence » !





Association

Tribu

groupe d’amis /

à thématiques

Incentive /

récompense clients

CODIR

Adaptabilité

Assistance

Circuit

Eco-responsable

Hébergement insolite

Luxe

Mice

Sur-mesure

Transferts

Visite guidée

Architecture

Balade dans les vignobles

Biathlon

Carnaval

Culture et patrimoine

Découverte

Equitation

Gastronomie

Œnologie

Petit train

Photographie

Plongée

Rafting

Randonnée

Raquettes

Safari 4X4 / 2CV /

Méhari

Segway

Ski

Spirituel

Vélo électrique





La Drôme Provençale en autotour

à partir de 6 personnes, 5 jours / 4 nuits en hôtel de charme

Loin des sites touristiques, à l’écart des grandes villes et des grands axes, la Drôme Provençale vous accueille pour une parenthèse. La douceur du climat, la beauté des paysages et la quiétude des villages perchés vous procureront la sérénité nécessaire pour vous ressourcer.

Au programme, découverte de Grignan, Nyons, La Garde Adhémar, dégustation dans domaine viticole, balade découverte dans une exploitation oléicole.



• L’Ardèche Méridionale en autotour

A partir de 6 personnes, 5 jours / 4 nuits en hôtel de charme

L’Ardèche offre des paysages spectaculaires et en dehors du temps. Aux portes de la Provence, des Cévennes et du Massif Central, l’Ardèche jouit d’un climat ensoleillé toute l’année et vous émerveillera pas la beauté de ses sites naturels, de son patrimoine historique et préhistorique, de ses savoir-faire.

Au programme, l’incontournable découverte de la Grotte Chauvet, la descente de l’Ardèche en Canoë, la visite insolite d’un élevage de vers à soie, la dégustation de la châtaigne.



• Le Massif du Vercors en autotour

A partir de 6 personnes, 5 jours / 4 nuits en hôtel de charme

Véritable citadelle naturelle de calcaire, le massif du Vercors vous accueille pour un séjour en pleine nature, mêlant activités de plein air, balades thématiques, tourisme de mémoire.

Une expérience unique et un grand bol d’air !

Au programme, randonnée avec un guide naturaliste, Cani-rando, Via-Cordata, mémoire de la Résistance contée par votre guide local.



Horaires : 09h à 18h

Langues parlées : Français - Anglais - Espagnol



Vos contacts :

Agnès Vallon

Co-gérante

agnes@destination-provence.fr

Tel : +33 (0)6 87 86 21 74



Adresse postale :17 rue Balzac 26000 Valence



Site web : www.destination-provence.fr



09h à 18h
Français - Anglais - Espagnol
Agnès Vallon
Co-gérante
Tel : +33 (0)6 87 86 21 74
17 rue Balzac 26000 Valence

Lu 126 fois

