Alpes Flaveurs est un réceptif français indépendant.

Au pays merveilleux des lacs des montagnes et des vignobles, le pays apte à satisfaire tous vos sens, venez en notre compagnie partager tous ces petits plaisirs qui font les grands bonheurs.

Dénomination :

Alpes Flaveurs



Date de création :

2018



Garantie :

NC



Immatriculation :

NC



Alpes Flaveurs a été créée par Bernard Vissoud, natif des vignobles de Savoie il jouit de la double culture de montagnard et de vigneron. Guide Accompagnateur en montagnes et Diplômé d’Etudes supérieures en viticulture et œnologie il fut le premier à avoir organisé des randonnées œnologiques en France dès 1996 avant de développer l’œnotourisme sous toutes ses formes dans les régions alpines.



Alpes Flaveurs est labellisé « Vignobles et découvertes » et a été 2 fois « Coup de Cœur » de la Revue du Vin de France, Coup de cœur de Terre de vins ainsi que 2ème du Prix national d’œnotourisme du ministère du tourisme dans la catégorie« Produits d’œnotourisme »



- Encadrement par un natif du pays doublement diplômé, précurseur des randonnées œnologiques françaises

- 35 d’expérience dans le tourisme international dont plus de 20 ans dans l’œnotourisme

- Prestations d’œnotourisme sous les formes les plus variées

- Prestations privées adaptables sur mesure à partir de 1 personne

- Prestations en français et en anglais

- Bons cadeaux valables 1 an à partir de 1 personne



En couple

En famille

Groupes

Incentive

En solo

Nature

Sur-mesure

Visite guidée

Découverte

Initiation et formations œnologiques

Randonnée

Découvertes en véhicules divers





• Apéritifs œnologiques pédagogiques chez un vigneron très réputé

8 à 15 vins de tous types de cépages savoyards historiques dont certains rares accompagnés de fameux fromages locaux ou d’un buffet du terroir (avec la spécialité vigneronne locale) - Documentations techniques sur les vins et les fromages de Savoie, fournies en français et en anglais



• Randonnées Montagnes et vignobles de Savoie

Randonnée rare (niveau facile moyen) où l’on passe directement des crêtes de la montagne (vues grandioses) à la cave du vigneron – Grand pique-nique du terroir fourni -Verre de dégustation professionnel « Savoie » et son très utile porte verre offerts – Très grande dégustation chez un vigneron très réputé de vins de très haute qualité dont certains rares – (Programmes aussi de randonnée dans les vignobles) - Documentations techniques sur les vins et les fromages de Savoie, fournies en français et en anglais



• Découvertes des vignobles de Savoie avec le véhicule du guide

Découverte des paysages de toute beauté et de l’histoire locale étonnante des vignobles et des montagnes nous entourant - Dégustations au milieu des vignes (vues superbes) - Très grande dégustation chez un vigneron de vins de haute qualité dont certains rares (possibilité de Buffet du terroir à la cave) - Verre de dégustation professionnel « Savoie » et son très utile porte verre offerts - Documentations techniques sur les vins et les fromages de Savoie, fournies en français et en anglais



Jours d'ouverture : Tous les jours, toute l’année

Langues parlées : Anglais



Vos contacts :

Bernard VISSOUD – Alpes Flaveurs

bernard.vissoud@alpes-flaveurs.com

Mobile : +33 (0)6 72 72 98 42



Adresse postale : Bernard Vissoud – Alpes Flaveurs – 67 Voie des Abymes – 73800 Les Marches – Porte de Savoie



Site web : www.alpes-flaveurs.com



