Annecy International est une agence réceptive.

Notre signature : vous faire découvrir la région Auvergne-Rhône-Alpes, Savoie Mont Blanc et le Lac d’Annecy au travers de circuits, séjours et excursions entièrement personnalisables en fonction de vos envies et de vos besoins. Nous aurons à cœur de vous partager notre amour de la région, de vous faire découvrir des lieux inattendus et rencontrer des personnes qui sauront vous transmettre leur passion.

Notre connaissance du territoire et de ses richesses naturelles, culturelles et humaines, nous permet de vous proposer des expériences originales avec des prestataires sélectionnés par nos soins pour leur expertise terrain.



Aimeriez-vous découvrir les spécialités gastronomiques savoyardes à base de produits locaux dans un restaurant étoilé, une guinguette au bord de l'eau ou au cœur des montagnes, participer à des visites culturelles inattendues, rencontrer des producteurs et des artisans , pratiquer des activités douces ? Ou êtes-vous plutôt à la recherche de sensations fortes et d’expériences hautes en adrénaline ? quels que soient vos souhaits, quelles que soient vos envies, nous vous ferons vivre des expériences sur mesure, originales et inoubliables sur nos terrains de jeu privilégiés que sont le lac d’Annecy, Savoie Mont Blanc et Rhône Alpes.

Vous êtes en couple, entre amis ou en groupe ? nous mettrons en place avec vous le programme qui vous convient. Nous sommes également à même d’organiser vos évènements professionnels (séminaires, teambuilding, incentive ou sortie d’entreprise !)… la destination est un lieu rêvé pour réaliser vos évènements d’entreprise !





• 15 années d’expérience nous permettent de répondre aux attentes de nos partenaires (TO, agences, sociétés, CE, associations…) avec des suggestions originales,



• notre sélection de prestataires : hébergements (hôtels de charme de 2 à 5*, nuits insolites…) , artisans, producteurs, restaurants (avec une prédilection pour le Fait Maison et l’utilisation de produits locaux), transporteurs pour assurer vos transferts en toute sérénité et confort depuis les aéroports, gares et durant vos excursions.



• un interlocuteur unique pour la mise en place de A à Z du séjour qui vous fait gagner un temps précieux et une équipe de guides internationaux qui vous accueillent et vous accompagnent dans votre langue maternelle (français, anglais, italien, espagnol, allemand, japonais, russe)



Visite gourmande du marché d’Annecy

(jusqu’à 15 personnes)



Toute l'année, les Mardis, Vendredis et Dimanches matin, venez découvrir le marché de la vieille ville d'Annecy et ses produits régionaux. C'est le Rendez-Vous incontournable des Annéciens depuis des générations !

Durant cette visite de 2 heures accompagnée par votre guide conférencier, vous irez à la rencontre d'artisans et producteurs sélectionnés avec attention pour la qualité de leurs produits.



Gâteau de Savoie, macarons, miel, confitures, rissoles, fromages ou salaisons... 4 à 5 arrêts gourmands sont prévus durant la visite (en fonction des jours de marchés et de la présence des artisans sélectionnés) !



Et pour les autres jours de la semaine, une visite chez 2 maitres artisans, Meilleurs Ouvriers de France viendra remplacer les haltes au marché. Vous dégusterez fromages, vins, gâteaux et chocolats !



Curiosités gustatives et naturelles au lac d’Annecy

(idéal pour les petits groupes jusqu’à 12 pers)



Durant cette journée d'excursion vous aurez le plaisir de rencontrer de vrais « personnages ». Authentiques et amoureux de leurs métiers, ils sauront vous transmettre leur passion.



Pour commencer cette journée, direction « Les Gorges du Fier », un canyon spectaculaire et étroit où l’on avance sur une passerelle fixée dans le rocher à 25 mètres au-dessus de la rivière. Pas d’inquiétude cependant : l’accès est facile et sans danger !

Puis vous rencontrez notre vigneron et producteur d’escargots. La visite des chais et de l’exploitation se termine autour d’un buffet de produits locaux. Et vous aurez peut-être un jour la surprise de reconnaitre un de ses produits sur une « grande table » !

Enfin, entrez dans le monde de la gourmandise ! Rencontre avec l’unique Propriétaire – cueilleur – transformateur de Cacao en France ! De la plantation à la tablette (Farm to Bar), plus qu’une signature, c’est un engagement de qualité.

Visite de l’atelier, rencontre avec le maitre chocolatier et dégustation de chocolats maison.

(en option : possibilité d'atelier création chocolat)



→ En savoir plus

Riviera des Alpes, Romantisme et Traditions



La journée commence sur les bords du Lac du Bourget. Avec une vue magnifique sur la nature environnante, l’Abbaye royale de Hautecombe abrite les sépultures des illustres comtes de Savoie et des derniers rois et reines d'Italie.

Puis, au cœur de la Chautagne, entre Rhône et lac du Bourget découvrez le village de Chanaz . La première rencontre est avec un artisan-torréfacteur. Dans une cave du XVe siècle réhabilitée en brûlerie vous assistez à une démonstration de torréfaction de café à l'ancienne.

Puis vous entrez dans l’ambiance d’un moulin à eau du 19ème siècle. Entièrement restauré dans son état originel, la roue permet à nouveau de mouvoir les engrenages et la meule et de fabriquer huiles de noix et de noisettes. L’artisan meunier vous fera découvrir le fonctionnement du moulin mais aussi déguster les précieuses huiles pressées sous vos yeux.

Après un déjeuner au bord du canal, vous embarquez à bord du seul bateau à aubes, non polluant et silencieux grâce à sa propulsion électrique. 1h30 de croisière sur le canal reliant le Rhône au Lac du Bourget.

Enfin, vous découvrez un caveau au cœur d'un village vinicole proche. Visite de la cave, explication sur les méthodes de vinification et dégustation..



→ En savoir plus

Horaires : 09h à 18h30

Jours d'ouverture : Du lundi au vendredi

Langues parlées : Français - Anglais - Allemand



Vos contacts :

Patricia MEILLERAY

Gérante

info@annecy-international.com

Tel : +33 (0)4 50 67 32 15

Mobile : +33 (0)6 32 91 24 21



Adresse postale : 33 avenue de Genève – 74000 Annecy



Site web : www.annecy-international.com



