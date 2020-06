Aluna Voyages L’agence qui vous emmène au plus près de la nature

Aluna Voyages est une agence de voyages réceptive.

Nous sommes une petite équipe composée de guides passionnés de nature, partageant nos passions avec différents publics : familles, individuels, groupes d'amis, entreprises, collectivités....

Sur tous nos séjours accompagnés, vous aurez la garantie d'avoir un accompagnateur attentif et passionné.

Pour les séjours en liberté, la qualité est aussi au rendez-vous car ce sont ces mêmes guides passionnés qui auront rédigé vos carnets de voyages.

Aluna Voyages est une petite équipe professionnelle, expérimentée, créative, enthousiaste et surtout… à votre écoute !

Afin de réintégrer un peu l’humain au sein de la Nature, Aluna Voyages et son équipe s’attachent à partager et à transmettre un peu de cet esprit qui les anime… Ils vous proposent de partir, en toutes saisons, à la découverte d’une nature forte. Choisissez votre formule de séjour et profitez.







Des séjours 100% Nature



Afin de réintégrer un peu plus l’humain au sein de la nature, nous nous attachons à partager et à transmettre un peu de cet "esprit nature" qui nous anime…



Afin de garantir la plupart de nos départs et par soucis de confort, sur les séjours accompagnés, nous favorisons les petits groupes : la plupart du temps entre 3 et 8 personnes et parfois même à partir de 2 personnes. Du coup, une intimité se créer au sein du groupe... on se sent un peu comme en famille !



Le fait de proposer des séjours sur la découverte et l’utilisation des plantes comestibles nous amène tout naturellement à favoriser une alimentation la plus équilibrée possible sur nos séjours. Nous essayons toujours de garantir au maximum une alimentation saine avec des produits issus de l'agriculture biologique et raisonnée avec un maximum de produits régionaux.



Découverte et utilisation des plantes sauvages comestibles

« Cueillette et cuisine sauvage » à la journée ou sur plusieurs jours : De 1 à 15 personnes. A partir de 45 €/pers.

→ En savoir plus « Cueillette et cuisine sauvage » à la journée ou sur plusieurs jours : De 1 à 15 personnes. A partir de 45 €/pers.

Randonnée avec un âne



Randonnée en liberté ou accompagnée sur plusieurs jours (3 à 6 jours) pour des familles ou des groupes d’amis. A partir de 200 €/pers.



→ En savoir plus Randonnée en liberté ou accompagnée sur plusieurs jours (3 à 6 jours) pour des familles ou des groupes d’amis. A partir de 200 €/pers.

Marche nordique



En Auvergne et plusieurs régions de France. Séjours de 4 à 6 jours. Pour des groupes de 3 à 8 personnes. A partir de 590 €/pers.



→ En savoir plus En Auvergne et plusieurs régions de France. Séjours de 4 à 6 jours. Pour des groupes de 3 à 8 personnes. A partir de 590 €/pers.



Jours d'ouverture : Tous les jours de l’année

Langues parlées : Français - Anglais - Espagnol - Portugais



Vos contacts :

Christophe ANGLADE

Co-gérant

contact@aluna-voyages.com

Tel : +33 (0)9 51 76 84 65

Mobile : +33 (0)6 78 40 36 79 / +33 (0)6 74 70 98



Adresse postale : 24, route des volcans. 63970 AYDAT



Site web : www.aluna-voyages.com



