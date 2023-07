OTT / TourMaG : Formation-Information, une alliance logique et un partenariat fort

L'apprentissage en ligne permet d'atteindre et de former les collaborateurs à distance sur les destinations, des produits et des services de l'entreprise, le tout d’une manière « fun » et attrayante.



Les professionnels/agents de voyages en général, aiment apprendre avec le e-learning et passent plus de temps sur une marque ou un produit – en moyenne 25 minutes. Le e-learning est donc une expérience de marque profonde et immersive.



Les jeux-concours gratuits et des prix comme les Fam Trips, coupons et goodie bags, incitent les personnes à suivre la formation. Des récompenses garantissent une fréquentations élevée des sites de la marque/produit et incitent à lire les mails et à interagir également avec les autres page / sections / contenus du site.



Pour les compagnies aériennes / de croisière / de ferry, une destination ou un groupe hôtelier qui ont demandé à OTT de leur créer une formation e-learning ad hoc, c’est un avantage immense. Cela leur permet d’atteindre les professionnels qui vont du même coup améliorer leurs connaissances en suivant les formations et mieux vendre les produits et services à leurs clients.



Incorporer le e-learning dans votre budget marketing signifie plus de retour sur investissement : lien URL dans les publicités, ajout d'un webinaire pour les résultats "post-live", communiqués de presse etc). L’entreprise qui propose une

formation sur OTT voit des données concrètes - nom, entreprise, emplacement. etc. Il s'agit donc d'une source de revenus récurrente et supplémentaire pour l'entreprise.