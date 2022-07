Appli mobile TourMaG



La Colombie en mode slow Un voyage pour être en osmose avec la nature

Avec 310 sources thermales, environ 102 peuples aborigènes une biodiversité parmi les plus riches sur Terre, et six régions touristiques offrant un amalgame de paysages sans égal, la Colombie est aujourd’hui le meilleur lieu pour s’évader du quotidien et s’offrir une parenthèse de bien-être et de sérénité. Méditation en pleine nature, rituels ancestraux, spas & massages, gastronomie saine… Laissez place à la détente et envolez-vous vers ce pays gorgé d’une énergie ancestrale puissante.

Reconnecter avec soi entre Carthagène et la Sierra Nevada



Un havre de paix entre ciel et mer, la Sierra Nevada de Santa Marta regroupe les plus hauts pics côtiers du monde et les plages parmi les plus paradisiaques.



C’est une région dans laquelle sont fortement ancrées racines et traditions ancestrales des peuples indigènes. On se laisse guider par leur sagesse, par les émotions fortes, et on explore. On explore la nature, on longe les rivières, pour arriver à la fameuse Ciudad Perdida, un secret bien caché de la Colombie, un endroit sacré et idéal pour se reconnecter avec soi et avec la Terre.



Pour une expérience encore plus spirituelle, direction Carthagène des Indes, la perle des Caraïbes ornée par des balcons fleuris et aux couleurs vibrantes.



Cette ville chaleureuse et digne représentante de l’esprit d’accueil colombien est l’endroit parfait pour lâcher prise, au-delà des expériences humaines, Carthagène offre une variété d'activités pour ne plus faire qu’un avec les éléments.



Notre préférée ? Le meaningful diving : se laisser bercer par les eaux des Caraïbes, s’isoler du bruit du quotidien, retrouver du sens dans l’instant présent et sentir les battements de son propre cœur.

Une activité sensorielle puissante.



En harmonie avec la nature sur la côte Pacifique



Revenir aux sources, s'accorder un moment de paix en pleine nature, entouré par de vastes jungles, des chutes d'eau, des sources chaudes et des plages paradisiaques, une expérience unique à vivre dans le Pacifique Colombien pour une déconnexion parfaite. Que ce soit pour faire une pause détente dans les Thermes du Nuquí, ou pour prendre une douche d'eau froide revitalisante dans les cascades, cette région de la Colombie saura ravir les esprits. Pour une expérience encore plus puissante émotionnellement et spirituellement, rien de tel qu'une séance de méditation avec les baleines, sentez l'énergie et la profonde connexion à la nature, à soi, aux baleines et à la Mer. Aérez-vous l'esprit le long de la plage et laissez-vous emporter par le chant ancestral et les histoires du Chocó. Un véritable voyage intérieur, dans un mélange de jungle et de mer.







S’aérer l’esprit dans les Andes Orientales

Un véritable espace de connexion appelé Desal ; spécialement conçu pour vivre des expériences relaxantes et multi-sensorielles à travers l’interaction avec le sel, tout en profitant de thérapies de renouvellement, de massages ancestraux, etc. Bref, un voyage dans les Andes Colombiennes Orientales, c’est un éveil des sens, de l'être de lumière dorée qui habite en chacun de nous.



Un moment de détente dans les Andes Occidentales :



Lieu fortement marqué par l'héritage de la communauté Muisca et par la légende de l'El Dorado, les Andes Orientales s'articulent autour de la lagune de Guatavita, et présentent un nombre de sources ancestrales pour se reconnecter à la nature. C'est à travers des randonnées holistiques et conscientes que l'on peut découvrir la région et la légende autrement : visite de lieux sacrés des anciens Indiens Muisca, assister aux rituels ancestraux de connexion, de guérison et de bien-être… La pépite ? Une majestueuse grotte de sel naturelle cachée à 180 mètres sous terre, à l'intérieur de la cathédrale de sel de Zipaquirá.



Notre hôtel coup de cœur pour savourer le moment ? Le Bio Habitat Hotel, un lieu d’exception où nature et architecture se mêlent pour offrir une expérience de bien-être sans égal.



Offrez-vous une pause dans la région du café et profitez d'un instant précieux près de la rivière thermale de San Vicente. Baignez-vous dans cet affluent naturel d'eau chaude autour des cultures de café, et faites place à une expérience thermale en pleine nature, bercée par le chant des oiseaux et la pureté de l'air de la région.



S’envoler en Colombie avec Air Europa



Compagnie aérienne régulière spécialiste de l’Espagne et de l’Amérique Latine, Air Europa dessert la Colombie depuis Orly avec 1 vol quotidien à destination de Bogota et 4 vols hebdomadaires à destination de Medellin (via Madrid).





Contactez-nous !





Nos équipes restent à votre disposition pour tout renseignement sur la Colombie



ProColombia

paris@procolombia.co

+33 (0)1 83976460

www.colombia.travel



Worldia

+33 (0) 1 76440861

@worldialevoyage

www.worldia.com



Air Europa

+33 (0) 1 42650800

www.aireuropa.com

