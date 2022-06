La Colombie au naturel

La Sierra Nevada, vivre la nature version XXL

Plages édéniques et montagnes luisantes. C’est les pieds dans l’eau et la tête dans le ciel que nous pouvons vivre la Sierra Nevada de Santa Marta, chaîne côtière la plus haute du monde et foyer sacré de quatre communautés indigènes.Explorer la Sierra nevada, c’est une expérience multi-facettes : entre chaleures sèches et neiges éternelles, lagunes enchantantes, rivières cachées et plages dorées, il y aura de quoi laisser l’esprit s’évader. C’est bercé par la bande sonore spéciale de la région, portée par le chant des oiseaux que vous pourrez sillonner d’un parc national à l’autre et apprécier l’incroyable biodiversité de ce lieu mythique.