La Colombie, un kaléidoscope culturel

S’envoler pour la Colombie avec Air Europa !

Pour découvrir la Colombie sous toutes ses formes et facettes, rencontrer les populations locales et faire le plein d’histoire et d’inspiration, Worldia vous propose un itinéraire décalé et hors des sentiers battus, à découvrir ici Compagnie aérienne régulière spécialiste de l’Espagne et de l’Amérique Latine, Air Europa dessert la Colombie depuis Orly avec 1 vol quotidien à destination de Bogota et 3 vols hebdomadaires à destination de Medellin (via Madrid).