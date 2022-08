La Colombie, voyage en terre d’abondance

Une excursion immersive au coeur de l’agriculture colombienne

Paradis floral et végétal, la Colombie est le pays le plus riche en biodiversité au kilomètre carré. La grande variété de sols thermiques et les 6 zones altitudinales permettent au climat de rester constant toute l’année et de faire prospérer l’agriculture durable. Fruits, légumes, fleurs, graines de café et de cacao : tout y est cultivé dans un décor de montagnes et de jungle infini.





Pause café dans les Andes Colombiennes Occidentales

Rédigé par Worldia & Procolombia le Lundi 29 Août 2022





Douceur et équilibre, c’est ainsi que l’on dépeint le café colombien.



Produit phare de la Colombie, ses arômes subtils lui ont valu une renommée internationale.



C’est dans les haciendas de café, situées en plein cœur des Andes Colombiennes Occidentales, que sont cultivées ses graines.



Les agriculteurs de la Région du Café, aujourd’hui classée comme Paysage Patrimoine de l’Unesco, vous y attendent afin de vous dévoiler tous les secrets du café colombien : de sa récolte à sa transformation, sans oublier l’instant dégustation au milieu d’un décor tropical à couper le souffle.

Mais loin d’être le seul produit cultivé dans la Région du Café, le cacao, les orchidées et la canne à sucre, produit de base de la traditionnelle panela colombienne, se joignent à la liste pour faire de cette région une destination agrotouristique par excellence.



Respirer le bon air du poumon vert de la Colombie

Forêts anciennes, plaines sacrées, immenses rivières et cascades tonitruantes : l’incroyable Amazonie-Orénoque Colombienne est la plus grande région du pays. Localisée dans le sud-est du territoire colombien, cette région est prisée des voyageurs-explorateurs qui souhaitent vivre une expérience inouïe loin des sentiers battus.



Au nord des anciennes forêts de l’Amazone se cache l’Orénoque, une grande savanne colombienne. Composée de plaines et de pampas, cette étendue est chargée d’une riche biodiversité et décorée d’imposantes haciendas. Une des activité phare de la région est la découverte de la culture “llanera”, aussi surnommée culture cow-boy de Colombie, autour de l’élevage du bétail, de la musique du joropo, et des chants de travail, déclarés eux aussi, patrimoine culturel immatériel par l’Unesco. L’occasion rêvée de se plonger dans la vie quotidienne, la gastronomie et la musique locale en plein cœur de la savane.



Carthagène, au delà de son patrimoine historique



Connue dans le monde entier pour ses ruelles colorées, son architecture coloniale et son histoire légendaire, Carthagène des Indes, patrimoine mondial de l’Unesco, cache derrière ses façades imposantes des belles histoires de produits caribéen qui font son ADN. C’est le cas de la noix de coco, de la pastèque, de la mangue ou la papaye, des produits frais qui se consomment dans ses rues colorées ou dans ses marchés agricoles, comme Bazurto, tout au long de l’année.



Un paradis d’abondance



La Colombie jouit d’une diversité de fruits et de légumes telle qu’il est possible d’en savourer un différent par jour et ce toute l’année. On y trouve notamment des fruits exotiques comme la banane, la mangue, le physalis (amour en cage), la mandarine ou encore le corossol dont il est possible de découvrir la culture tout au long de la géographie colombienne. Ces cultures agrobiologiques rappellent l’importance d’une alimentation saine, un élément clé du bien-être, mais deviennent aussi le cadre d’expériences inoubliables au cœur des paysages ruraux colombiens.





S’envoler en Colombie avec Air Europa



Compagnie aérienne régulière spécialiste de l’Espagne et de l’Amérique Latine, Air Europa dessert la Colombie depuis Orly avec 1 vol quotidien à destination de Bogota et 4 vols hebdomadaires à destination de Medellin (via Madrid).





