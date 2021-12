Avianca repart pour un tour avec Amadeus

"Amadeus et Avianca sont deux entreprises axées sur la reprise et la numérisation en Amérique latine, mais ailleurs également.



Avianca pourra renforcer ses capacités numériques sur l'ensemble de ses canaux et de ses marchés, en se connectant avec nos clients à tout moment de leur voyage et ce, via le canal de leur choix ", a commenté Catalina Nannig, Vice President of Distribution and Sales, Avianca.



La compagnie a déployé Avianca pilote le Traveler ID for Safe Travel, la technologie de vérification des documents d'Amadeus, qui permet aux passagers de certifier qu'ils disposent des documents de santé requis lors de l'enregistrement sans avoir à quitter le site Web ou l'application de la compagnie aérienne.