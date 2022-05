Avianca et GOL reprisent par la holding Abra Group

Les derniers investissements réalisés par les actionnaires d'Avianca et de Viva permettront au nouveau groupe de détenir un intérêt économique minoritaire de 100 % dans les activités de Viva en Colombie et au Pérou.



Ce n'est pas tout, car Abra Group possèdera une dette convertible représentant un investissement minoritaire dans la compagnie chilienne Sky Airline.



L'enjeu de cette alliance, consiste à créer un réseau pan-latino-américain de compagnies aériennes qui auront le coût unitaire "l e plus bas sur leurs marchés respectifs, " les principaux programmes de fidélisation de la région et d'autres activités synergiques.



Chacune des marques continuera d'exister les unes à côté des autres.



Abra Group fournira une plateforme permettant aux compagnies aériennes en activité de réduire davantage leurs coûts, de réaliser des économies d'échelle plus importantes, de continuer à exploiter une flotte d'avions de pointe et d'étendre leurs itinéraires, leurs services, leurs offres de produits et leurs programmes de fidélité.



La direction sera composée de Roberto Kriete, le président d'Abra Group; Constantino de Oliveira Junior, le PDG; Adrian Neuhauser et Richard Lark seront les coprésidents du groupe.



" Notre vision est de créer un groupe aérien qui s'attaque aux problèmes du 21e siècle et améliore le transport aérien pour nos clients, employés et partenaires, ainsi que pour les communautés dans lesquelles nous opérons, " a expliqué Roberto Kriete, le président d'Abra Group.