Avianca dément être en faillite et se réorganise

Suite à un communiqué de Reuters, de nombreux journaux ont titré "la compagnie aérienne Avianca fait faillite", fin d'une vieille histoire de plus d'un siècle.



La direction du transporteur colombien a réagi via un communiqué de presse et précise que l'entreprise et ses filiales ( Avianca Ecuador, Avianca Costa Rica, Tampa Cargo et Taca International Airlines, etc) sont placées sous le régime du " Chapitre 11 de la loi des faillites ", un processus juridique propre aux États-Unis.



Ce recours " ne signifie pas une liquidation mais est la garantie qu’Avianca continuera d’opérer. "



Pour le moment, il est impossible de savoir combien de temps durera cette procédure, mais elle pourrait s'étendre entre 12 et 18 mois.



" Avianca a présenté diverses requêtes à la Cour à l'appui de sa réorganisation et la Société s'attend à ce que la Cour se prononce sur ces demandes dans les prochains jours, " précise le communiqué de presse.



La première décision a été de se délester de 14 avions en location.