Avianca avance un pion pour sortir du chapitre 11 (faillite)

Chapitre 11 de la loi des faillites

L'une des plus vieilles institutions du ciel américain est en passe de se sauver.Avianca, 2e plus ancienne compagnie aérienne d'Amérique, pourrait bien franchir une étape clé dans le plan de restructuration que l'entreprise présentera dans les prochains mois pour sortir avec succès du chapitre 11. Le Chapitre 11 est une loi américaine sur les faillites d'entreprises, qui permet aux entreprises de se réorganiser sous la protection de cette même loi.En somme si Avianca a gardé la main sur sa destinée, elle a dû rendre des comptes au tribunal.La compagnie a été placée sous le régime du " en mai 2020. Cette procédure dure entre 12 et 18 mois.Et bonne nouvelle, elle a trouvé 1,35 milliard d'euros d'engagements de financement pour refinancer les prêts DIP existants et de les convertir en financement à long terme lorsque la société sortira du chapitre 11.Le prêt DIP est type spécial de financement destiné aux entreprises en faillite, offrant la possibilité de lever des capitaux pour financer ses opérations au fur et à mesure que son dossier de faillite suit son cours.