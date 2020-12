Le Boeing 737 MAX renaîtra-t-il de ses cendres ?

Quant à la Chine ou une centaine de 737 MAX sont cloués au sol, elle a été la première à interdire l’avion et sera surement la dernière à le réhabiliter. L’agence de sécurité aérienne chinoise, la CAAC, indique n’avoir aucun calendrier… Peu à Peu et sous surveillance mondiale, le 737 MAX fait son come-back même si le chemin semble semé d’embûches.



Déjà on apprend par le le site de l'agence Reuters qu’un rapport du Congrès américain sorti cette semaine pointe du doigt des ‘’entrainement inappropriés’’ pour les pilotes d’essai impliqué dans le processus de re certification, ainsi que des négligences du coté de la F.A.A.



Pourtant, le constructeur américain déploie d’énormes moyens pour assurer cette remise en service. Il vient d’embaucher 160 pilotes ‘’maison’’ pour accompagner les compagnies clientes dans la reprise des vols.



Il a aussi créé une veille opérationnelle 24h sur 24h et 7 jours sur 7 et met en place des contacts réguliers avec les équipages de cabine pour les aider dans leur communication avec des passagers qui ne seraient pas rassurés à l’idée de monter dans l’avion.



C’est dans les mois qui viennent que le Boeing 737 MAX va jouer sa survie et avec lui la réputation d’un des plus grands constructeurs d’avions au monde.



Le défi sera difficile. Le biréacteur devra démontrer une fiabilité remarquable et résister aussi à cette soif malsaine de sensationnel dont le transport aérien est souvent la victime sur les réseaux sociaux et même dans la presse.



Comme tous les avions qui volent dans le monde, le 737 Max, commandé à 4500 exemplaires, connaitra des pannes techniques et des incidents.



Même ‘’classiques’’ et sans aucun rapport avec les éléments incriminés dans les accidents du passé, si les professionnels du frisson l’emportent sur ceux de la raison, la longévité du Boeing 737 Max sera remise en question.