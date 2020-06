Découvrez l'Occitanie Une nouvelle idée du voyage en France

Dans ses jolies villes à taille humaine, des Pyrénées à la Méditerranée en passant par les gorges du Tarn et les vallons du Gers, suivez nos ‘agences réceptives’ en Occitanie sur #PartezEnFrance, elles vous feront partager 60 séjours coups de cœur.

Rédigé par CRT Occitanie le Lundi 15 Juin 2020

Elles vous embarqueront dans cette sélection « d’expériences de voyage », et vous apprécierez la singularité de notre région résumée en trois mots : authenticité, convivialité et diversité.



Vous découvrirez que nous aimons recevoir et chouchouter nos visiteurs, que nous voulons partager les beautés naturelles de notre région avec vous, et redonner du sens au mot "tourisme".

City trip en Occitanie … ambiance, charme, et science ! Toulouse, la capitale de l’Occitanie, entretient une relation passionnée avec son fleuve, la Garonne.



Ses quais de brique orangée, ombragés de platanes, sont bordés de superbes maisons. C’est l’un des lieux de prédilection des Toulousains. Toulouse ville de science, vous permettra de découvrir l’histoire française de l’aéronautique (Aéroscopia, Airbus). Le musée l'Envol des Pionniers, vous fera vivre les exploits de l'Aéropostale. La Cité de l’Espace vous occupera une journée entière au sein de son parc des sciences.



Montpellier, la cité millénaire créée par les Phéniciens, mêle de façon surprenante patrimoine ancien et architecture contemporaine. A seulement 11 km de la mer, la ville est reliée par une piste cyclable de 8 km qui longe l’étang du Méjean peuplé de flamants roses, et jusqu’à la cathédrale de Maguelone, joyau de l’art roman.

L’arrivée s’annonce relax, sur l’une des nombreuses plages privées ouvertes d’avril à septembre.



Vous serez également séduits par d’autres villes, labellisées Grands Sites Occitanie dont, Millau, Cahors, Nîmes, Perpignan, Montauban, ... toutes dotées d’une richesse culturelle. Certaines classées au Patrimoine Mondial UNESCO (cité de Carcassonne, cité épiscopale d’Albi).

Des vacances au vert … passez en mode slow ! Gascogne, les Corbières, le Larzac, la vallée de la Dordogne, le canal du Midi, … pour découvrir nos



Vous traverserez des villes et des villages de caractère qui viendront rythmer votre escapade (Moissac, Lectoure, Saint-Guilhem-le-Désert, Figeac, Gaillac …), et vous découvrirez des sites à l'environnement exceptionnel : Le Pont du Gard, Le Gouffre de Padirac, Rocamadour, Conques, Cordes sur Ciel, …

Deux massifs montagneux … 100% oxygène !



Au sud, avec Lourdes comme porte d’entrée, les Pyrénées se dressent à plus de 3000m d’altitude. Le Parc National des Pyrénées, le Pic du Midi, Lourdes, Gavarnie, le Canigou, la grotte ornée de Niaux, le château de Montségur … nos incontournables conjuguent nature et patrimoine de façon unique et harmonieuse.



Au nord-est, le Massif Central vous offre ses reliefs de l’Aubrac et des Cévennes, dont les monts culminent à 1 500 m. Inscrivez dans votre carnet de voyage, les villages et les sites naturels : les Gorges du Tarn, la grotte de l’Aven Armand, village de Laguiole (couteau et fromage), les chemins de randonnées mythiques de St Jacques de Compostelle, celui de Stevenson, et la trace des Templiers-et-Hospitaliers.

Nos montagnes sont à pratiquer en mode contemplation, randonnée pédestre, balade VTT ou exploration culturelle.

Au sud, avec Lourdes comme porte d'entrée, les Pyrénées se dressent à plus de 3000m d'altitude. Le Parc National des Pyrénées, le Pic du Midi, Lourdes, Gavarnie, le Canigou, la grotte ornée de Niaux, le château de Montségur … nos incontournables conjuguent nature et patrimoine de façon unique et harmonieuse.

Au nord-est, le Massif Central vous offre ses reliefs de l'Aubrac et des Cévennes, dont les monts culminent à 1 500 m. Inscrivez dans votre carnet de voyage, les villages et les sites naturels : les Gorges du Tarn, la grotte de l'Aven Armand, village de Laguiole (couteau et fromage), les chemins de randonnées mythiques de St Jacques de Compostelle, celui de Stevenson, et la trace des Templiers-et-Hospitaliers.

Au bord de la mer en Occitanie sur 220 km de côtes, de la Camargue jusqu’à la côte Vermeille à la frontière espagnole.



L'Occitanie, 1ère région de France en nombre de plages labellisées Pavillon Bleu, vous accueille sur son littoral découpé en criques rocheuses et plages immenses offrant une grande variété de paysages et d’activités.

La région est baignée par la Méditerranée de la Camargue jusqu'à la côte Vermeille à la frontière espagnole.

L'Occitanie, 1ère région de France en nombre de plages labellisées Pavillon Bleu, vous accueille sur son littoral découpé en criques rocheuses et plages immenses offrant une grande variété de paysages et d'activités.

Les curieux quitteront le sable et les vagues, pour découvrir les villages de pêcheurs et leurs traditions maritimes, les vignobles et les Grands Sites Occitanie du bord de mer : Narbonne, Collioure, Sète, Agde-Pézenas, Béziers, La Grande Motte...

Entre terre et mer, des saveurs uniques

Elle s’appuie sur des savoir-faire locaux et des produits d’exception : le foie gras, la truffe, le Roquefort côté terre, et côté mer, l’huître de Méditerranée, l’olive Lucques du Languedoc, le riz de Camargue ou bien encore l’anchois de Collioure.



Préparez-vous à vous régaler, car il existe en Occitanie une longue et solide tradition gastronomique. Elle s'appuie sur des savoir-faire locaux et des produits d'exception : le foie gras, la truffe, le Roquefort côté terre, et côté mer, l'huître de Méditerranée, l'olive Lucques du Languedoc, le riz de Camargue ou bien encore l'anchois de Collioure.

La richesse de ses terroirs permet à l'Occitanie de vous accueillir dans le plus vaste vignoble de France, réputée pour ses AOC, Corbières, Côtes du Roussillon, Cahors, Armagnac, … !

Contactez l'équipe Pour toute information, conseils et accompagnement à la production, contenus, photos, formations, challenges vendeurs, contactez l'équipe B2B du CRT Occitanie :



- Email : b2b@crtoccitanie.fr



- Téléphone :

Nicole Pradines – 06 72 87 29 68

Sandra Dargent – 06 89 99 40 59



- Découvrez toutes nos actualités, nos destinations et nos agences réceptives sur

- Découvrez toutes nos actualités, nos destinations et nos agences réceptives sur www.tourisme-occitanie.com

Rendez-vous sur #PartezEnFrance Occitanie Découvrez la collection coup de cœur en Occitanie

