Quartier Libre s’appuie sur Resaneo pour ses plans de vols

Stéphane poursuit : « Toutes nos destinations bénéficient de départs d’un maximum d’aéroports régionaux, dans la limite de l’offre existante et des standards de qualité que nous exigeons, bien évidemment. Pour le détail, il est nécessaire de se référer aux informations sur notre site.



Cependant, je peux vous dire que pour l’Irlande, selon nos circuits, nous proposons des départs de Paris, Lyon, Toulouse, Bordeaux, Mulhouse, Strasbourg, Marseille, Nantes, Nice, Clermont-Ferrand, Rennes, Brest, Carcassonne et Montpellier. Et les pays limitrophes ne sont pas en reste puisque nous partons également de Bruxelles, Francfort, Genève, Luxembourg, Barcelone et Bilbao.

Dans la majorité des cas les vols sont réservables en temps réel et parfois en demande.



Pour l’Ecosse, selon nos circuits, nous pouvons avoir des départs de Paris, Lyon, Toulouse, Bordeaux, Mulhouse, Strasbourg, Marseille, Nantes, Nice, Clermont-Ferrand, Rennes et Montpellier. Et les pays limitrophes ne sont pas oubliés puisque nous partons également de Bruxelles, Charleroi, Francfort, Genève, Luxembourg, Barcelone et Bilbao.

Là aussi, dans la majorité des cas les vols sont réservables en temps réel et parfois en demande.



La Norvège et l’Islande sont également accessibles au départ de villes qui sont habituellement en dehors des radars de nombre de prestataires. Ainsi il est possible de rejoindre nos circuits en partant de Paris, Bruxelles, Genève et Francfort. Il est également possible de partir, avec une correspondance (Paris ou autres villes) de Lyon, Toulouse, Bordeaux, Mulhouse, Marseille, Nantes, Nice, Clermont-Ferrand, Lille, Metz, Lourdes, Pau, Perpignan et Biarritz.



L’Italie aussi bénéficie de nombreux décollages des régions. Ainsi, selon nos circuits, nous proposons des départs de Paris, Lyon, Toulouse, Bordeaux, Mulhouse, Strasbourg, Marseille, Nantes, Nice, Clermont-Ferrand, Rennes, Brest et Montpellier. Nous partons également de quelques villes frontalières telles que Bruxelles, Francfort, Genève, Luxembourg, Barcelone et Bilbao. Dans la majorité des cas les vols sont réservables en temps réel et parfois en demande.



Nos autres produits sur la Pologne ou la Suède sont déclinés dans la même veine. Et je ne parle même pas de notre Laponie suédoise où nous affrétions cette année 2 vols par semaine et porterons l’hiver prochain un 3ème départ hebdomadaire de Paris et Régions.



Stéphane conclut : « Cette politique volontariste de désenclavement est certainement due au fait que nous sommes nous-même implantés en région. Permettre à tous, et pas seulement aux clients de l’Île de France, de découvrir les pays qui tiennent à cœur des équipes de Quartier Libre est une double satisfaction. Et le fait d’avoir une société sœur comme Resaneo, nous permet de réaliser ce qui, au départ, ne pouvait sembler n’être qu’un vœu pieux ».