Spiritualité, nature, culture : pourquoi proposer le Népal à vos clients ?

Coincé entre deux géants, la Chine (1,41 milliard d’habitants) et l’Inde (1,43 milliard), le Népal occupe une position clé dans une région qui concentre plus d’un tiers de la population mondiale et plus de 20% du PIB global.



Autrefois surnommé « Asali Hindustan » , « la vraie terre des Hindous », le Népal se distingue par son attachement à l’hindouisme, sa langue nationale - le népali - et une longue tradition de protectionnisme face aux influences extérieures, notamment britanniques.



Aujourd’hui, il est une République démocratique fédérale laïque, composée de 7 provinces, chacune dotée de son propre gouvernement et assemblée.



Depuis l’adoption de sa nouvelle Constitution le 20 septembre 2015, le pays a renforcé ses institutions démocratiques.



Il fonctionne désormais selon un régime parlementaire bicaméral, avec une Chambre des représentants (275 membres) et une Assemblée nationale (59 membres), incarnant une volonté de stabilité politique dans cette région complexe.