Fos-sur-Mer : 1,5 milliard d’euros pour accélérer la production de SAF

Le projet prévoit dès 2030, de i["produire 75 000 tonnes de]b e-SAF b[par an grâce à la technologie Méthanol-to-Jet, et permettra de réduire jusqu’à 84 % les émissions de gaz à effet de serre par rapport au kérosène fossile, soit environ 240 000 tonnes équivalent CO₂ évitées chaque année]i".Lancé en 2021 sous le nom de H2V Marseille Fos, le projet est désormais soutenu par d’Hy2gen. Il est aujourd’hui également soutenu par Hy24 - premier gestionnaire de fonds dédié au déploiement de l’économie hydrogène en France et dans le monde, et Technip Energies - entreprise de technologies et d’ingénierie de premier plan, leader dans les infrastructures énergétiques et de décarbonation. L’Aéroport Marseille Provence et VINCI Airports sont également partenaires, avec pour ambition de proposer dès 2030 une offre locale d’avitaillement en carburant durable.