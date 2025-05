IFTM présente ses nouveautés 2025

A travers la thématique des « Forces en action, construisons des passerelles durables », IFTM souhaite faire l’éloge de l’action collective comme moteur de transformation et de réussite, tout en soulignant que chaque initiative, chaque idée compte pour construire un avenir équilibré et audacieux. IFTM invitera donc chacun à mobiliser ses forces pour transformer les défis inhérents au tourisme en opportunités durables.



Cette thématique s’appuiera sur trois fondamentaux structurants et concrets :



● Les Innovations qui permettront de redéfinir l’expérience voyageur et d’optimiser les pratiques existantes en intégrant des solutions technologiques avancées, quelles que soient leurs formes. Ces innovations doivent également propulser le voyage vers des modèles plus vertueux pour l’environnement et davantage adaptés aux besoins des consommateurs.



● Les Talents pour mettre en lumière et favoriser les rencontres avec les personnes qui par leur créativité, leur expertise, leur implication et leur passion, aident à façonner le tourisme de demain. Ces talents permettent également de stimuler l’innovation, d’encourager de nouvelles approches et de favoriser des environnements de travail inclusifs et collaboratifs.



● Les Synergies pour créer des modèles économiques résilients à l’aide de collaborations locales et globales, intergénérationnelles ou encore intersectorielles pour développer l’action collective, mutualiser les ressources, partager les connaissances et innover ensemble.



Le programme de conférences, qui comptera comme chaque année plus de 90 rendez-vous, sera construit autour de cette thématique et de ses fondamentaux. Les enjeux environnementaux, de l’attractivité du secteur touristique et de la technologie continueront d’être explorés tout au long du salon.