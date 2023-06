Linkeus : Fabrice Lavergne élu Président

Pour Fabrice Lavergne, nouveau Président de LINKEUS : « Succéder à Pierre-Louis Roucariès, qui a marqué de son empreinte cette organisation pendant 12 ans, est loin d’être une tâche facile !



Je m’engage à avoir un dialogue constructif entre les différentes parties prenantes de notre organisation et à défendre les intérêts de l’ensemble de notre profession auprès des institutions qui nous entourent.



Je mettrai également toute mon énergie dans le devenir de nos métiers et tout mon engagement auprès de l’ensemble des membres et de l’équipe de LINKEUS ».