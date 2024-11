Le CRT PACA en mission en Chine pour booster le tourisme

Le développement des connexions aériennes joue un rôle clé dans cette relance du tourisme asiatique. L’ouverture récente de la ligne directe entre Marseille et Shanghai illustre cette volonté de simplifier l’accès à la région pour les visiteurs asiatiques. En complément, la collaboration avec les agences de voyages et les tour-opérateurs chinois vise à “ promouvoir une image moderne et authentique des destinations de la région Provence, Alpes et Côte d’Azur ”.



L’offre touristique mise en avant durant cette mission se concentre sur des expériences “ immersives et personnalisées ”, loin des clichés des voyages de groupe. Entre mer et montagne, patrimoine culturel et cadre privilégié, cette approche permet de répartir l’afflux touristique sur toute l’année, contribuant à un tourisme plus durable et équilibré.