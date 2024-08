Tourisme 2050 : quatre scénarios d’avenir pour Provence-Alpes-Côte d’Azur

En 2023, les touristes internationaux représentaient 29 % des séjours et 13 % des retombées économiques. Concernant la fréquentation hôtelière, les touristes provenant du Royaume-Uni arrivent en tête, comptant pour 14 % de la clientèle internationale, suivis des Américains (13 %) puis des Italiens (10 %) et des Allemands (10 %).

Une clientèle difficile à négliger, au vu du poids économique qu’elle constitue pour la dynamique territoriale.

Quels scénarios d’avenir pour le tourisme en 2050 ?

Pour faire face à ces enjeux, plusieurs options sont possibles. Tout dépend lequel des quatre scénarios élaborés par l’Ademe pour atteindre la neutralité carbone d’ici à 2050 est envisagé.



Le premier, nommé « génération frugale », implique des transformations profondes dans les façons de se déplacer, de se chauffer, et des modes de consommation en général. La « sobriété imposée » y est le principal levier d’action, avec des mesures coercitives pour restreindre au maximum l’usage de l’avion et des moteurs thermiques (en mer et sur terre). Et décourager ainsi la venue par les airs et la mer de voyageurs lointains, et encourager un tourisme de proximité par voie terrestre et le recours aux mobilités douces.



Le deuxième, « coopérations territoriales », voit une transformation de la société dans le cadre d’une gouvernance partagée et de coopérations territoriales. Dans celui-ci, l’évolution des valeurs de la société permet des investissements massifs dans les solutions d’efficacité et d’énergies renouvelables.



Le troisième, « technologies vertes », repose sur un déploiement de l’efficacité énergétique grâce aux technologies et au numérique, sans que les manières d’habiter, de se déplacer ou de travailler change beaucoup. Celles-ci gagnent toutefois en sobriété.



Le quatrième enfin, « pari réparateur », voit les enjeux écologiques contre des contreparties du progrès économique et technologique. Il entreprend de mieux gérer, voire réparer les systèmes sociaux écologiques pour conserver un monde vivable, en s’appuyant principalement sur les technologies. Un pari, dans la mesure où certaines d’entre elles ne sont pas encore matures.



Réinventer la mobilité

Pour faciliter les mobilités douces, les scénarios les plus sobres parient sur le développement de l’intermodalité, la gratuité des transports en commun et le déploiement du vélotourisme. Les secteurs touristiques ne sont ouverts qu’aux piétons, aux mobilités actives et aux véhicules de livraison.

Par ailleurs, l’incitation au vélotourisme nécessite une politique en faveur d’itinéraires continus et sécurisés et de lieux d’accueil adaptés.

Un appel à projets de l’Ademe « Développer le vélotourisme » propose ainsi de financer en partie des équipements dédiés aux touristes à vélos (racks, bornes de recharge…) pour différentes structures (offices de tourisme, hébergements…), des aires de service pour les collectivités ou la création d’études de faisabilité pour de nouvelles voies cyclables ou de solutions d’intermodalité pour faciliter les itinéraires à vélo, par exemple.

À l’inverse, les scénarios plus technophiles, qui ne remettent pas en cause la progression du trafic aérien, parient sur la décarbonation de l’avion grâce aux biocarburants et la mobilisation de technologies de capture et stockage du carbone.

Repenser le tourisme

Au-delà des transports en tant que tels, il s’agit de repenser la nature du tourisme promu sur le territoire, son volume et sa répartition au cours de l’année.

Alors que le tourisme en PACA se concentre aujourd’hui sur la période estivale, réduire la pression impliquerait d’étaler davantage l’afflux de touristes sur l’ensemble de l’année, via des stratégies de communication ciblant en priorité les intersaisons. Une méthode qu’a déjà commencé à mettre en place le Comité régional du tourisme (CRT) vis-à-vis de la clientèle américaine, clientèle lointaine qui dépend du transport aérien pour venir et qui prise particulièrement la région PACA.

Cela requiert de travailler avec les professionnels du tourisme (hébergement, restauration, loisirs), pour qu’ils demeurent ouverts dans des périodes où ils sont en vacances habituellement – à terme, cette question interroge plus largement sur la potentielle nécessité d’un réaménagement des vacances scolaires.

Il s’agit également d’encourager le « slow tourism », à savoir l’idée de promouvoir une autre façon, plus lente, de voyager, comme le vélotourisme et le développement d’activités plus axées sur l’éducation à l’environnement, la biodiversité, la randonnée, au détriment d’activités plus carbonées et impactantes, qui sont pléthore sur le littoral.

L’Ademe a par exemple financé, via un appel à projets, la création d’un parcours d’interprétation au sein d’un écogîte à Peyrolles-en-Provence visant à aborder des sujets tels que l’usage de l’eau, le confort d’été et les intérêts d’un jardin permacole.

Adapter les infrastructures

Pour transformer le tourisme, la communication et la valorisation ne suffiront pas. Cela implique aussi d’adapter en profondeur les infrastructures, de l’hébergement à la restauration en passant par les structures de loisirs.

En matière d’hébergement, plusieurs pistes sont envisagées. Dans un scénario très sobre, il peut s’agir de diminuer le nombre d’établissements touristiques sur le littoral, dans l’objectif de limiter la pression sur les écosystèmes et d’encourager, en contrepartie, la promotion par les pouvoirs publics des échanges d’appartements.

La limitation du nombre de résidences secondaires, sujet de taille en PACA, peut également être un outil pour faire baisser la pression touristique dans la région. Enfin, beaucoup d’établissements touristiques devront être rénovés énergétiquement pour être adaptés aux nouvelles températures – l’enjeu est particulièrement fort sur les centres de vacances.

Pour cela, le fonds tourisme durable de l’Ademe propose un dispositif de financement à destination des hébergeurs et restaurateurs avec un catalogue d’actions détaillées : rénovation énergétique, économie d’eau ou d’énergie, etc.

Dans tous les cas, il est impératif d’agir très rapidement en faisant des choix. Les politiques et mesures, moyens à mettre en œuvre, conditions de politiques et de gouvernance pour réaliser ces transformations restent une question ouverte. Quelle que soit la voie envisagée vers la neutralité carbone, il faut veiller à la cohérence d’ensemble des choix réalisés, grâce à une planification orchestrée des changements, associant État, territoires, acteurs économiques et citoyens.

Rémi Durieux, Coordinateur de la recherche dans les territoires, Ademe (Agence de la transition écologique) et Leo Gelis, Chargé de mission Tourisme Durable, Ademe (Agence de la transition écologique)

Cet article est republié à partir de The Conversation sous licence Creative Commons. Lire l’article original.