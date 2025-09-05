Ryanair change la taille des bagages cabine : voici ce qui vous attend - Depositphotos.com ArturVerkhovetskiy
Attention, Ryanair vient d'annoncer de nouveaux gabarits pour ses bagages à main en Europe.
A partir du 4 septembre 2025, tous les passagers de la compagnie pourront désormais emporter un bagage personnel gratuit de la taille suivante : 40 x 30 x 20 cm, "soit 33 % plus grand que le bagage à main gratuit standard de l’Union Européenne (40 x 30 x 15 cm)", selon un communiqué de presse de la compagnie.
Les passagers devront ranger ce bagage à main gratuit, à condition qu'il puisse être placé sous le siège. "Les passagers souhaitant emporter un bagage cabine supplémentaire (dimensions maximum : 55 × 40 × 20 cm) peuvent le faire en souscrivant au service Embarquement Prioritaire de Ryanair" rappelle la low cost.
L’association Airlines for Europe (A4E) recommande et a confirmé que ses compagnies membres mettront en place une taille garantie pour le « personal item », c’est-à-dire le petit bagage que l’on glisse sous le siège. Cette taille est fixée à 40 × 30 × 15 cm.
Le déploiement de cette norme était prévu pour être effectif d’ici la fin de l’été 2025, avec la possibilité pour les compagnies d’autoriser des bagages personnels plus grands à leur discrétion.
Ryanair avait annoncé dès juillet la future mise en place de ce nouveau format de bagages à main.
Bagages à main, bagages cabine : le Parlement européen sur le coup
Les députés européens ont voté massivement pour inclure dans le règlement sur les droits des passagers aériens une disposition rendant gratuite l’emport en cabine d’un bagage personnel (40 × 30 × 15 cm) et d’un petit bagage à main (jusqu’à 7 kg, dimensions totales max. 100 cm)
L’objectif est de garantir des règles harmonisées, plus de transparence dans les coûts pour les voyageurs, et d'empêcher les frais additionnels jugés injustifiés.
Ce vote concerne les recommandations du comité européen. La mesure n’est pas encore en vigueur, elle doit encore passer par un vote en séance plénière, suivi de négociations avec le Conseil de l’UE et la Commission.
Ryanair revoit ses primes au personnel pour lutte contre les bagages hors gabarit
Le PDG de Ryanair, Michael O’Leary, a confirmé que la compagnie allait renforcer ses mesures d'incitation envers le personnel au sol en augmentant la prime pour chaque bagage cabine non conforme repéré à la porte d’embarquement.
Cette nouvelle prime s'élèvera à 2,50 €, contre 1,50 € actuellement. Par ailleurs, le plafond mensuel de 80 € par employé sera supprimé, à compter du début de la saison hivernale en novembre.
