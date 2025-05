Heritage Marine Education Centre, Ile Maurice : lorsque l’hôtellerie de luxe s’engage pour les océans

Le Heritage Marine Education Centre poursuit une double mission : pédagogique et scientifique. Pensé comme un carrefour d’échanges et de découvertes, il sensibilise les visiteurs de tous âges à l’importance cruciale des écosystèmes marins et côtiers. Grâce à des panneaux interactifs, des maquettes 3D, des vidéos immersives, un coin lecture spécialisé et des ateliers scientifiques, l’expérience proposée est complète et enrichissante. Deux biologistes marins, disponibles pour guider et accompagner les visiteurs, enrichissent la découverte en apportant une expertise précieuse. En complément, un laboratoire permet d’effectuer des analyses environnementales telles que la mesure de la salinité ou de la température de l’eau, contribuant ainsi aux programmes de suivi scientifique des écosystèmes. Observer le plancton au microscope, comprendre la dynamique fragile des récifs coralliens et des herbiers marins : chaque visite est une véritable plongée dans un monde fascinant souvent méconnu.