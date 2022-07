Kappa Club : 50% des émissions de CO2 des clients absorbées en 2021

Le voyagiste a également sélectionné trois projets à la dimension socio-environnementale, permettant de créer des centaines d’emplois et d’impliquer les locaux dans des actions bénéfiques à long-terme :



- Réhabilitation de l’écosystème de Casamance et du delta du Siné Saloum, au Sénégal. Existant depuis 2010, ce projet a permis de planter plus de 10 500 hectares d’arbres en partenariat avec Livelihoods et l’association sénégalaise Océanium. Le travail de sensibilisation, de formation des populations villageoises et de planification s’étend sur trois mois et les plantations ont lieu pendant la saison des pluies, de juillet à octobre.



- Restauration de mangroves, en Indonésie, par le soutien de Yagasu, association indonésienne de préservation de l’environnement depuis 2003, dans la restauration de 5000 hectares de mangrove en partenariat avec les communautés rurales des zones forestières.



- Préservation et reboisement de forêts de palétuviers dans les Sundarbans, en Inde, aux côtés de l’association Nature Environment & Wildlife Society (NEWS) et de Lively Hoods.