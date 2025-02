Tourisme d'aventure : "les voyages personnalisés se développent de plus en plus" (Allibert Trekking) [ABO]

TourMaG - Quelles sont les nouveautés prévues pour les 50 ans d’Alibert trekking ?



Frédéric Giroir : Nous restons dans une évolution naturelle plutôt qu’une révolution. Par exemple, nous développons le voyage en van en réponse à une demande croissante de liberté. Nous avons déjà des offres en Islande, aux États-Unis, au Canada ou encore en Nouvelle-Zélande.



Nous cherchons aussi à sortir des sentiers battus, comme en Grèce, avec un itinéraire inédit dans le massif du Pinde, ou à privilégier les voyages hors saison, comme le Japon sous la neige.



L’expérience est un critère de plus en plus recherché : nous avons par exemple conçu un voyage en Namibie avec deux nuits à la belle étoile, dans des sites spécialement sélectionnés pour l’observation des étoiles. L’idée est d’affiner l’offre et de proposer des expériences plus immersives et enrichissantes.



TourMaG - Quelles sont vos ambitions pour l’avenir ?



Frédéric Giroir : Nous avons deux axes de développement. D’un côté, l’accueil des voyageurs étrangers en France, où nous sommes experts en randonnée dans les Alpes et en Europe. De l’autre, notre cœur de métier : faire partir les Français à l’étranger.



Notre ambition est de rendre le voyage d’aventure accessible au plus grand nombre. Beaucoup ignorent encore que ce type de voyage existe, alors que ceux qui le découvrent en reviennent transformés, ressourcés et plus alignés avec eux-mêmes.



Nous voulons démocratiser cette approche en diversifiant les niveaux de pratique, pour que chacun puisse trouver un voyage adapté à ses envies et capacités.



TourMaG - Un dernier point à ajouter ?



Frédéric Giroir : Je pense qu’il faut prendre du recul sur le débat autour de l’empreinte carbone du voyage. L’aviation est pointée du doigt, mais tous les secteurs doivent évoluer pour réduire leur impact, pas uniquement le tourisme.



Voyager, c’est aussi découvrir, s’émerveiller, s’ouvrir aux autres cultures et favoriser le développement économique. Le voyage d’aventure permet aux gens de revenir changés, plus heureux et plus tolérants. Dans un monde qui a tendance à se refermer, c’est une valeur essentielle.