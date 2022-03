Les hôtels du groupe Machefert en procédure de sauvegarde

« Afin de renégocier les conditions de restructuration de sa dette envers son principal créancier, le Groupe Machefert a sollicité et obtenu le 28 mars dernier l’ouverture d’une procédure de sauvegarde », indique le communiqué du groupe qui précise également : « cette protection conférée par la loi n’altère en rien la bonne conduite des opérations du Groupe Machefert.



Cette procédure va en effet permettre au Groupe de pérenniser son activité, de récréer de la rentabilité sur ses opérations en période de convalescence, tout en préservant ses emplois » .



Il appartient désormais à l’équipe de management de relancer le business plan, de retrouver la rentabilité opérationnelle dans des conditions de marché qui s’améliorent mois après mois et de réactiver le plan de relance baptisé « Réputation » initié avant la crise.



Un premier plan triennal avait été lancé en 2017, à l ’occasion du 25e anniversaire, baptisé (R)évolution impliquant d’importants travaux de rénovation sur tous les hôtels et l’accélération de la digitalisation et l’introduction de nouveaux outils technologiques.



D’où la nécessité d’être appuyé par un partenaire financier puissant comme Colony Capital, puissant et exigeant.