Marketing : promouvoir les établissements hôteliers à l’ère du numérique

Elles sont au cœur de la plupart des stratégies de distribution et ne requièrent qu’un budget relativement faible pour une efficacité optimale. D’après Skift, les OTA étaient responsables en 2020 d’un tiers des réservations dans le monde entier.



Les OTA offrent également la possibilité d’optimiser les annonces et d’attirer efficacement les clients via des photos de haute qualité. Les hôteliers aimeraient pouvoir augmenter la proportion de réservations directes mais dans le contexte actuel, même les plus grandes chaînes hôtelières du monde, en dépit de leurs impressionnants budgets marketing, comptent principalement sur le partenariat avec des OTA pour réduire leurs stocks de chambres invendues et augmenter leurs revenus, surtout hors-saison.



C’est pourquoi les hôteliers ont tout intérêt à déployer une stratégie de marketing mixte intégrant la collaboration avec des OTA.



Par ailleurs, grâce aux OTA, les hôteliers ont accès à des informations marché ainsi qu’à des outils leur permettant de cibler les voyageurs, de sécuriser et de mieux gérer leurs réservations, mais aussi de communiquer avec les clients et de gérer les avis.



C’est encore plus vrai pour les établissements de petite taille aux ressources marketing limitées. Une OTA leur donnera la possibilité de s’approprier au mieux les outils marketing numériques et de garantir une expérience client en ligne fluide. Les OTA peuvent notamment aider à promouvoir les réservations sur une période donnée ou une durée de séjour spécifique, ou encore à augmenter la visibilité à la fin de la période de réservation.



L’avantage principal des OTA réside dans l’accompagnement marketing et business qu’elles peuvent proposer aux hôtels. Mais il est clair que ces derniers ont également leurs propres cartes marketing en main.