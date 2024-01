Catlante veut faire des croisières à la cabine « un réflexe »

TourMaG - Que manque-t-il alors pour que le marché prenne de l’ampleur ?



Hervé Bellaïche : C’est encore un produit méconnu qui est très peu vendu en agences de voyages. Il est pourtant d’un excellent rapport qualité-prix avec, en moyenne, 5 000 euros par couple.



Avant de rentrer dans l’entreprise, j’ai analysé des centaines de questionnaires clients qui indiquaient tous un excellent rapport qualité-prix. Nous faisons voyager 6 000 clients, ce type de vacances n’est pas encore un réflexe.



Nous avons pour le marché français de fortes ambitions de développement et besoin des agences de voyages pour développer notre notoriété.



TourMaG - En plus des itinéraires, les croisières en catamaran ont cet avantage d’être éco-responsables, un atout qu’il faut pousser ?



Hervé Bellaïche : En effet. Et nous proposons aussi une croisière au départ de Marseille, depuis le Vieux-Port, qui permet de faire un combi « train-voile ».



Les clients découvrent les îles de Porquerolles, des Embiez et du Frioul, les calanques, Saint-Tropez ou encore Brégançon. Nous sommes aussi en train de négocier pour pouvoir acheminer nos passagers à bord de ferries électriques.



L’hiver, nous naviguons dans les Caraïbes : la Guadeloupe, les Grenadines, Antigua, Barbuda… Et nous sommes toute l’année aux Seychelles.