Seattle lance une formation en ligne pour les professionnels du tourisme

Le programme "Seattle Destination Training" est composé de plusieurs modules thématiques, chacun conçu pour offrir une compréhension approfondie des différentes facettes de Seattle. Le module "L’Esprit de Seattle – Sports et Évènements" propose une immersion dans la scène sportive dynamique de la ville, couvrant des équipes comme les Seahawks en football américain et les Sounders en soccer, ainsi que des événements annuels tels que des festivals culturels et des célébrations locales. Ce module vise à aider les agents de voyage à intégrer ces éléments dans les itinéraires proposés à leurs clients.



Le module "Maîtriser l’art de vendre Seattle" fournit des stratégies et des connaissances détaillées sur les attractions de la ville, permettant aux professionnels de présenter efficacement les offres uniques de Seattle aux voyageurs potentiels. Il aborde des techniques de communication efficaces, la création d’itinéraires de voyage personnalisés et l’utilisation d’outils de marketing digital pour mettre en avant la richesse culturelle, la scène culinaire, les activités sportives et les sites emblématiques de la ville.



"Explorer les grands espaces – Le Guide Aventure de Seattle" est un module dédié aux activités de plein air et aux merveilles naturelles de Seattle et de ses environs. Il couvre des sites tels que les forêts luxuriantes de la péninsule Olympique, les sommets majestueux de la chaîne des Cascades et les eaux sereines du Puget Sound. Les agents apprendront à connaître les meilleurs sentiers de randonnée, les pistes cyclables, les parcours de kayak et d’autres activités de plein air, leur permettant de créer des itinéraires d’aventure inoubliables pour les clients en quête de nature et d’aventure.



Enfin, le module "Savourer Seattle – Un Voyage Culinaire" invite les professionnels à explorer la scène gastronomique animée de Seattle, réputée pour ses fruits de mer frais, ses cafés pionniers et ses expériences culinaires innovantes. Du marché historique de Pike Place aux nombreuses brasseries artisanales et distilleries de la ville, ce module met en lumière les saveurs qui définissent Seattle et le Nord-Ouest Pacifique. Les participants découvriront l’engagement de la ville en faveur d’une cuisine durable, l’influence des cuisines culturelles diverses et les tendances culinaires actuelles.