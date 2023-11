DGT Formations : Pourquoi Digital green tourisme change de nom ?

Depuis quelque temps, nous souhaitions proposer, le plus facilement possible, l’accès à une palette de services assez variée, un catalogue conséquent et non figé et surtout un acteur réactif et pertinent.



Dès lors et après étude de plusieurs dossiers, le CA a fait le choix de DGT Formations comme solution assez naturelle pour nos adhérents et notre communauté qui connaissent bien cet organisme et sont souvent adhérents, ou suiveurs, des deux,

Ce rapprochement doit apporter une nouvelle dynamique pour les adhérents de l’association. Ils vont pouvoir accéder à des formations adaptées à leurs besoins avec l’objectif de développer une croissance vertueuse." souligne Sabri Trabelsi, Président de l’association Respire le tourisme de demain.