DGT Talk : un nouveau média positif et de solutions

« Nous souhaitons mettre en avant des actualités positives, valoriser les associations, les start-up, les TPE, les innovations, les actions et bien plus encore. Notre but est de promouvoir un tourisme positif et de mettre en lumière tous ces acteurs qui contribuent à cette dynamique positive »,

Le collectif Digital Green Tourisme se lance un nouveau défi !Réunissant des professionnels du tourisme durable et de la communication numérique,L'idée ?Elles valorisent des entreprises, entrepreneur-re-s, solutions, idées allant dans le sens d'un tourisme plus responsable et plus respectueux.indique DGT.Le premier numéro a été diffusé le 30 juin dernier. Pour l'occasion, TourMaG leur a posé 3 questions...