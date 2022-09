DGT’UP : marquer au vert les start-up dès leurs premiers pas

TourMaG.com - Vous avez sélectionné une série de thématiques très « pratico-pratiques », comment avez-vous choisi la direction à prendre ?



Digital Green Tourisme : Oui, parce que notre intention était d’abord de rester dans le simple, l’efficace et l’opérationnel.



L’idée, c’est de rendre accessible les savoir-faire clés issus de nos expériences de terrain et de notre connaissance de ce secteur d’activité spécifique.



Un porteur de projet fait face à de nombreux questionnements sur les plans personnel et professionnel, il doit faire la part des choses entre de multiples sources d’informations, ressources et conseils qu’il doit aller lui-même chercher sur le terrain sans même connaître leur existence.



Il doit également résoudre des problèmes complexes et multifactoriels, et faire des choix cruciaux dont il portera la responsabilité.



Dans cette phase de l’idée où le champ des possibles et des risques est grand ouvert, il est essentiel pour eux de bien s’entourer et de comprendre comment aller à l’essentiel pour poser des bases pérennes pour le développement de leur future activité.



C’est à ce moment qu’ils ont besoin d’un accompagnement solide visant leur autonomisation, tant sur le volet structurel et opérationnel que sur la vision et l’intégration de l’impact positif au cœur de leur future activité.



Pour nous, les success stories de l’entreprenariat de demain, particulièrement dans le domaine du travel, se jouent autant sur la performance (opérationnelle et économique), que sur la prise en compte de l’ensemble des parties prenantes, dont le grand public.