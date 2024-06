Vietnam Airlines rejoint le programme CO2 Connect de IATA

La compagnie aérienne a conclu un accord de coopération pour participer àlors de l'Assemblée générale annuelle de, devenant ainsi la. En vertu de cet accord, la compagnie fournira desau calculateur d'émissions CO2 Connect de l'IATA. Ces données permettront de déterminer les émissions de CO2 par passager pour chaque itinéraire et chaque type d'avion.Plusieurs grandes compagnies aériennes, telles, ont rejoint ce projet.En participant à CO2 Connect, Vietnam Airlines réaffirme sonet contribue à l'objectif d'atteindre des, conformément à la promesse faite par l'industrie du transport aérien lors de la 77e Assemblée générale de l'IATA en 2021.Le 27 mai, Vietnam Airlines a franchi une étape importante en devenant la. En partenariat avec Con Dao, la compagnie prévoit de lancer un projet de «». Ce projet vise à promouvoir l'utilisation de carburants écologiques et à inclure des initiatives de protection de l'environnement et de réduction des déchets plastiques, afin de préserver les paysages et les habitats naturels.