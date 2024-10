Vietnam Airlines et ASIA fêtent un partenariat historique

« Nous avons du stock «

Présidente de la PATA (Pacific Asia Travel Association) qui fédère tous les acteurs du tourisme en Asie-Pacifique, était venue avec quelques chiffres donnés par la plateforme de marketing touristique Sojern et permettant un aperçu des tendances du marché sur la destination Vietnam.Si les marchés allemands et britanniques ont commencé à s’infléchir à la hausse dès 2023,Plus précisément et concernant ASIA, l’exercice 2023-2024 s’est achevé avec un peu plus de 2 000 pax , soit 90% des chiffres 2018-2019 avec cependant un chiffre d’affaires en hausse.précisedirectrice de production chez ASIA à ses partenaires, mais attention, les marchés allemands et britanniques sont déjà très actifs et il ne faut pas oublier non plus une clientèle locale qui elle aussi prend d’assaut les hébergements.L’offre d’ASIA, présentée lors de cette soirée, est exhaustive : 6 circuits « Tentation » 23 circuits privés avec guide francophone, de nombreux itinéraires à la carte et des séjours balnéaires.Les photos présentées lors de la soirée, ont donné à tous l’envie immédiate de fuir la pluie parisienne pour s’envoler vers cette aurore rosée sur de merveilleuses rizières en terrasse au nord, ou au sud, ce sampan au coucher du soleil, glissant sur le delta du Mékong, et à bord duquel on peut dormir.