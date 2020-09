Didier Arino (Protourisme) : "Sur juillet et août, nous avons évité bien des catastrophes"

TourMaG.com - Nous nous doutions que les clientèles étrangères ne seraient pas au rendez-vous, mais nos voisins européens n'ont-ils pas tout de même répondu présent ?



Didier Arino : Il y a eu un mouvement de yoyo incroyable tout au long des mois de juillet et d'août au gré des annonces gouvernementales, des peurs, des clusters...



Nous constatons un mouvement erratique avec des clientèles qui venaient et qui repartaient, à l'instar des Britanniques et des annonces de Boris Johnson (Premier Ministre du Royaume-Uni, ndlr) ; les Néerlandais qui, dans un premier temps, ne sont pas venus en France et qui dans un second temps, ont finalement franchi la frontière ; les Belges également.



Résultat : les destinations et acteurs du tourisme qui ont travaillé leur marché de proximité, y compris auprès des clientèles étrangères, les ont vues affluer. Cela a été le cas par exemple de la Métropole lilloise qui a lancé des opérations auprès des Belges et qui en a accueilli beaucoup cet été.



Il y a eu aussi la volonté de la part notamment des Allemands, Néerlandais, Belges, etc. de visiter l'Hexagone sans trop s'éloigner de la frontière pour pouvoir rentrer si nécessaire. Il y a eu un petit afflux de ces clientèles sur les zones à deux ou trois cents kilomètres des frontières respectives.



Cette fréquentation a permis à la France de passer de -60% à -70% de clientèles européennes sur juillet-août à -30% à -40% selon les nationalités. Il y a donc eu un rattrapage important.