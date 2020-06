Les Landes offre 3000 bons vacances d'une valeur de 150 €

Les conditions pour en bénéficier : réserver son séjour après le 16 juin, consommer un séjour comprenant à minima 2 nuits d’hébergement (classé ou labellisé), 1 restaurant et une activité ou 1 visite et dépenser au minimum 250€.Pour en profiter, il suffit de réserver son séjour puis de s’inscrire sur le site www.tourismelandes.com A la fin de son séjour, le vacancier envoie ses justificatifs, et reçoit 150€ par virement.L’opération « Les Landissimes » est une opération inédite initiée par le Conseil Départemental, pilotée par le Comité Départemental du Tourisme des Landes en partenariat avec les Offices de Tourisme.