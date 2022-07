Climat : les 8 propositions de Sites et Cités Remarquables de France

Le réseau veut proposer au ministère de la Culture de créerDe plus, l’association veut s’investir davantage avec Atout France et les Régions en faveur du développement d’un tourisme durable dans les villes et les territoires où le patrimoine et la culture constituent un élément fort de l’économie touristique.Une intervention de Jean-Pierre Mas, président des EdV, à ce sujet a été fortement appréciée.Le congrès a été l’occasion de la signature d’une convention avec Régions de France , présidée par Carole Delga, autour de 5 thématiques d’actions communes :- Aménagement du territoire,- Coopération internationale- Tourisme et patrimoine- Restauration et rénovation énergétique du bâti ancien- Culture et patrimoineSites et Cités remarquables de France réunir plus de 300 territoires, porteurs du label Ville et Pays d’histoire ou disposant d’un patrimonial remarquable. Depuis sa création en 2000, elle apporte un soutien à ses membres en matière de compétence sur le patrimoine, l’urbanisme, la restauration, la formation des professionnels et l’activité touristique.