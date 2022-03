France. Patrimoines & Territoires d’Exception affichent les multiples visages touristiques

Celle-ci s’organise autour d’un parti pris esthétique, liant les images par sensibilité, qu’elles soient chromatiques, lumineuses, de composition, par résonances thématiques ou par jeu de contrastes.



« Imaginé comme un voyage sensible, il propose une immersion dans 81 dynamiques, qui se conjuguent pour offrir non pas des décors mais des milieux de vie prenant en compte le patrimoine, l’urbain, le social, l’environnement, agréables à vivre et séduisants à parcourir », décrit le dossier de présentation.



« Transmettre l’image de la France telle qu’elle est dans la diversité de ses paysages, ses villes et villages, mais aussi à travers ses savoir-faire et sa gastronomie auprès d’une cible locale et internationale, est un des enjeux majeurs de cette exposition ».



Les enquêtes récentes montrent que le tourisme patrimonial est l’une des principales motivations des visiteurs qui s’éloignent de littoraux trop peuplés et qui souhaitent se reconnecter avec les racines historiques et une certaine authenticité rurale ou urbaine.