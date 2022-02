FUTUROSCOPIE - Villages : de la tradition à l’utopie, une offre intemporelle 🔑

Mais, par les pandémies qui courent, et à l’heure où la mondialisation a perdu de son aura, les vrais villages ont aussi bonne presse.En France, ils sont 18 000 de moins de 500 habitants et quelque 14 000 comptant plus de 500 habitants et moins de 3 500 !Au pays des 36 000 communes, on n’est pas avare de ces petits hameaux souvent isolés et pauvres mais aux atouts patrimoniaux de si grande qualité qu’ils ont été classés dans des réseaux.Comme celui des « Plus beaux villages de France » ou « Les plus beaux détours de France » et autres « Petites cités de caractère ».Autant de lieux réunis dans l’association « France. Patrimoine. Territoires d’exception » présidée par Martin Malvy.Mais, pourquoi le village traditionnel a-t-il du succès ? Les réponses sont multiples.D’une part, le village tel que nous en avons en Europe, est profondément ancré dans son histoire et sa géographie.Lieu d’habitation d’une population essentiellement paysanne jusqu’au siècle dernier, il incarne, surtout quand, le passé, ses traditions et ses valeurs : bienveillance, convivialité, solidité des liens familiaux, travail de la terre, vie et nourriture saine vécue au rythme des saisons, décor naturel préservé…Autant d’ingrédients recherchés par les urbains d’aujourd’hui qui, surtout depuis la pandémie, fantasment volontiers sur un retour vers une nature et un passé idéalisé.Loin du bruit, loin des foules, loin de la grande ville qui perd des points au profit des villes moyennes et de petites communes, nos villages bénéficient en somme depour retrouver des habitants, une vie et des couleurs.Ils profitent aussi (comme déjà dit) de la vocation protectrice que semble avoir la campagne. Et ils profitent de la vogue du télétravail. Le tout dans un contexte économiquement favorable.Bien que l’on ne mesure pas encore précisément le nombre de départs vers la campagne, le phénomène confirmé par les agents immobiliers des territoires ruraux, indique indéniablement une tendance à la hausse.Quelques sondages précisent aussi d’ailleurs que plus de 50% des Franciliens par exemple se disent prêts à partir vivre au vert…